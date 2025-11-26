En este torneo deportivo permiten a los atletas usar drogas (es en serio)

The Economist detalla que en el torneo, "los atletas no están obligados a usar sustancias para mejorar el rendimiento para competir y pueden hacerlo como atletas 'naturales'. Sin embargo, quienes opten por mejorar su rendimiento deberán hacerlo bajo estricta supervisión médica y solo podrán usar productos aprobados por la agencia reguladora de sustancias prohibidas de Estados Unidos".

"Los organizadores afirman que, para garantizar la igualdad de condiciones, todos los atletas comenzarán sus protocolos de dopaje simultáneamente. Este proceso se llevará a cabo en dos rondas, la segunda de las cuales tendrá lugar en los días previos al evento", agregan.

Críticas hacia los 'Juegos Mejorados'

La competencia, como era de esperarse. ha generado mucha polémica.

Witold Bankael, director de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), ha catalogado la competición como "peligrosa".

"A veces no sabemos qué decir sobre esta idea ridícula, porque desde el punto de vista ético y moral, ¿Cómo es posible que la gente acepte competir consumiendo todas estas sustancias prohibidas?", dijo Banka, apuntan en The Guardian.

"Va completamente en contra de todo lo que hacemos. Es muy peligroso. Espero que no suceda, aunque hay personas muy importantes y ricas que patrocinan este evento irresponsable", agregó.

Además, ha pedido a sus homólogos estadounidenses que actúen para detener los Juegos Mejorados.

"Realmente queremos que nuestros colegas de EE. UU. hagan más para garantizar que este evento no se lleve a cabo. Existen algunas posibilidades legales que pueden promover", dijo.

Esta idea de los Juegos Mejorados ya ha hecho que organismos deportivos tomen ciertas decisiones.

Kristian Gkolomeev, nadador griego probó el concepto de los Juegos Mejorados, y batió el récord de los 50 metros libres en 2025 utilizando esteroides anabólicos, detallan en The Economist.

Su hazaña hizo que World Aquatics, el organismo rector mundial de la natación, introdujera un nuevo reglamento que prohíbe la participación de atletas y demás personal (como entrenadores y médicos) en cualquier evento que permita el uso de sustancias prohibidas.

Finalmente, más allá de lo meramente deportivo, The Economist detalla que el torneo servirá para impulsar una plataforma de telemedicina, cuyo lanzamiento está previsto para 2026, que ofrecerá suplementos e intervenciones supervisadas médicamente, como terapia con testosterona.

Además, quienes están detrás de los Juegos Mejorados tienen otra ambición revelada en su sitio web: "Crear el movimiento científico, cultural y deportivo definitivo que transforme de forma segura a la humanidad en una nueva superhumanidad".

