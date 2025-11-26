urgente24
en vivo CONSEJO DEL SMVM/ LICITACIÓN DEL TESORO/ CAMBIOS EN LA ROSADA

Salario, empleo y consumo: La microeconomía toma el centro de la escena

El salario empieza a empujar la agenda micro y desplaza a la inflación como preocupación de a pie.&nbsp;

El salario empieza a empujar la agenda micro y desplaza a la inflación como preocupación "de a pie". 

El salario empieza a empujar la agenda micro y desplaza a la inflación como preocupación de a pie.&nbsp;

El salario empieza a empujar la agenda micro y desplaza a la inflación como preocupación "de a pie". 

El panorama post elecciones plantea desafíos grandes para el Gobierno con demanda de respuestas sobre atraso del salario, reforma laboral y actividad frenada.

26 de noviembre de 2025 - 13:32

EN VIVO

MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025. El frente laboral se plantea como escenario clave en lo postelectoral, con el atraso del salario empujando para entrar en escena a la par de la reforma y la caída de la actividad. Mientras el Gobierno nacional sigue luchando para calzar los vencimientos de deuda venideros, diversos sectores empiezan a demandar respuestas sobre la "realidad chica" de cada argentino.

En ese sentido, y rumbo al cierre de año, el Ministerio de Capital Humano convocó tras varios meses a una reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. De allí podría surgir un nuevo monto para actualizar la cifra actual, de 322.200 pesos, muy lejana a los límites de pobreza planteados por el INDEC para octubre pasado.

Al mismo tiempo, gremios y sectores laborales comienzan a presionar para conocer los términos de la reforma laboral que el Gobierno nacional estuvo diseñando en las últimas semanas y que establecería la primera gran modificación que se debatirá en el nuevo Congreso. Con un panorama más favorable desde lo legislativo, el cierre de año parlamentario tendrá esa discusión como plato fuerte.

Además, el Gobierno revelará esta tarde datos de consumo en supermercados, autoservicios y centros de compras a septiembre del 2025. Mediante el trabajo del INDEC, se podrá ver una foto de la actividad económica en el área de necesidades básicas rumbo al cierre del segundo año del Gobierno libertario.

Indec P
Datos del INDEC.&nbsp;

Datos del INDEC.

Este es el vivo de mediodía de Urgente24:

----------------------

Live Blog Post

Empleo sustituido por importaciones en Santa Fe

La empresa DBT, también conocida como Cramaco, despidió este martes (25/11) a 35 trabajadores de la planta ubicada en Sastre. La compañía, que está vinculada a la multinacional española Himoinsa, fabrica generadores y alternadores eléctricos. Sin embargo, a partir de la crisis económica pasará a importar de China dichos productos.

El sector electroindustrial atraviesa un oscuro panorama. La firma habría sufrido una marcada retracción de la demanda interna, producto de la parálisis en obras públicas y privadas, mientras que el aumento sostenido de insumos importados —como cobre y componentes electrónicos— encareció los costos de producción. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las líneas fabricadas localmente.

VER NOTA

Live Blog Post

El nuevo ministro de Defensa, un militar en ejercicio

Dentro del Ejercito Argentino, que aún comanda Carlos Presti, se asegura que el teniente general podrá asumir como ministro en situación de actividad, sin necesidad siquiera de pasar a "disponibilidad" ni mucho menos a retiro.

Así lo confirma un documento interno de la fuerza al que accedió Urgente24 y que pretende desmentir presuntas incompatibilidades entre el ejercicio del ministerio de Defensa y la actividad militar. Fuentes castrenses señalaron a este medio que se trata de la "argumentación" con la que se validará que Presti se desempeñe como ministro sin limitación alguna en su jerarquía militar.

VER NOTA

Live Blog Post

Crédito hipotecario: Entre las pocas opciones viables, una luz

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reabre una puerta para miles de familias que no califican para un préstamo bancario tradicional. La línea Construyo Mi Casa, vigente actualmente, se convirtió en una de las alternativas más atractivas del mercado debido a su financiamiento accesible, cuotas mucho más bajas que las bancarias y la posibilidad de construir una casa adaptada a las necesidades de cada familia.

A diferencia de un crédito hipotecario convencional, los créditos hipotecarios del IPV apuntan directamente a sectores que, aun contando con ingresos estables, quedan fuera del sistema financiero privado. Con una estructura flexible, un esquema de ahorro previo y planes que van desde los 55 m² hasta los 140 m², esta línea es una opción viable para quienes buscan cumplir el sueño de la vivienda propia sin endeudamientos imposibles.

VER NOTA

Live Blog Post

Whirpool cierra planta en Pilar y quedan 220 personas sin trabajo

La caída del consumo, sumada a la apertura de importaciones, continúa haciendo estragos en las empresas de la Argentina. Ahora fue el turno de Whirpool, que de manera sorpresiva anunció el cierre de su planta del Parque Industrial de Fátima, en Pilar, (abierta en 2022) y la desvinculación de 220 trabajadores.

La compañía atribuyó la decisión a la pérdida de competitividad para exportar y al impacto de una fuerte competencia de productos importados, en un contexto de caída del consumo.

VER NOTA

Live Blog Post

Mendoza debate nuevos proyectos mineros de cobre

La Legislatura de Mendoza debate al menos cuatro proyectos de minería de cobre con potencial de inversiones multimillonarias. La discusión se da en el marco de un pedido de expansión de las provincias mineras a Nación y un avance sobre la Ley de Glaciares que históricamente limitó el alcance de la actividad.

Las leyes bajo discusión son las referidas a los proyectos mineros en Malargüe, la norma de reparto de regalías, la constitución de un Fondo de Compensación Ambiental y un proyecto de explotación de la minera San Jorge.

En los cuatro casos, se trata de proyectos impulsados por el oficialismo mendocino, que busca ampliar la llegada de inversiones del rubro.

VER NOTA RELACIONADA

Live Blog Post

Presidentes sudamericanos: Los mejores valorados

En América del Sur, los presidentes acumulan más imagen negativa que positiva. La única excepción es Rodrigo Paz Pereira, flamante presidente de Bolivia, quien conserva hoy un 51,7% de imagen positiva. Así se desprende de un estudio de CB Consultora. Javier Milei figura en el puesto 3 del ranking.

Los tres presidentes mejor valorados en el mes de noviembre de 2025 por sus ciudadanos son Paz Pereira, de Bolivia, quien encabeza el ranking con un 51,7% de imagen positiva (asumió el pasado 8 de noviembre); en 2do lugar se ubica Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, quien en su tercer mandato tiene casi un empate técnico entre su imagen positiva, de 45,8%, y la negativa, de 45,3%. Cierra el podio Javier Milei: aunque su imagen positiva sigue siendo alta, de 47,2%, es superada por la negativa, de 50,3%.

VER NOTA

Live Blog Post

Fragmentación entre gobernadores del PJ

En una jugada que sacude el equilibrio interno del peronismo y altera la dinámica parlamentaria, un grupo de gobernadores decidió unificar a sus diputados en un nuevo interbloque que podría dejar a Unión por la Patria (UxP) sin la primera minoría en la Cámara baja.

El movimiento, que viene gestándose tras semanas de reuniones con el Gobierno nacional, cristaliza un cambio de estrategia que busca mayor autonomía y un vínculo directo con la Casa Rosada.

VER NOTA

Más noticias en Urgente24:

Senado: Victoria Villarruel le ganó el 1er round a Patricia Bullrich

Una valija abandonada paralizó Aeroparque: Mañana complicada para volar

Alerta por arsénico en el agua de Argentina: qué riesgo hay y cómo cuidarse

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES