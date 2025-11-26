Salario, empleo y consumo: La microeconomía toma el centro de la escena

Live Blog Post

La empresa DBT, también conocida como Cramaco, despidió este martes (25/11) a 35 trabajadores de la planta ubicada en Sastre. La compañía, que está vinculada a la multinacional española Himoinsa, fabrica generadores y alternadores eléctricos. Sin embargo, a partir de la crisis económica pasará a importar de China dichos productos.

El sector electroindustrial atraviesa un oscuro panorama. La firma habría sufrido una marcada retracción de la demanda interna, producto de la parálisis en obras públicas y privadas, mientras que el aumento sostenido de insumos importados —como cobre y componentes electrónicos— encareció los costos de producción. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las líneas fabricadas localmente.

