Una valija abandonada paralizó Aeroparque: Mañana complicada para volar

Aeroparque.jpg Problemas en Aeroparque.

Aeroparque y una ampliación en seguridad

Hace poco más de un mes, Aeropuertos Argentina 2000 comenzó con obras de ampliación en la zona de seguridad del preembarque doméstico. Los trabajos ocuparon casi toda la planta alta del edificio, lo que obligó al cierre temporal del pasillo.

Según el proyecto, la ampliación de la zona de controles permitirá el ingreso de más pasajeros en simultáneo, mejorando el ritmo de control y acortando los tiempos hacia las zonas de embarque. Esta obra sumaría al menos 100 metros cuadrados cubiertos al área de control.

Los trabajos se sumarían a una serie de intervenciones que la empresa explotadora dispuso algunos años atrás para la modernización de la terminal. Entre lo más relevante, se expandió la pista central de aterrizaje, se ampliaron los estacionamientos y se modernizó el área de preembarque.

Cabe recordar que Aeroparque es la terminal aérea de mayor actividad diaria con más de 300 vuelos operados entre cabotaje y destinos internacionales. Durante 2025 y hasta septiembre, ANAC registró el paso de más de 13.000.000 de pasajeros por la terminal porteña, siendo la más transitada y con un incremento del flujo de más del 24% interanual en comparación con 2024.

Casos registrados

Si bien los atentados con equipaje explosivo se redujeron drásticamente tras el ataque a Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, la aviación moderna registra algunos incidentes de esa naturaleza. En el pasado, y con un menor nivel de control, la frecuencia de esta modalidad de amenaza era mayor, dando como resultado casos trágicos como el de Roma (Fiumicino) 1973, Tel Aviv (Lod) 1972 o Frankfurt 1985.

Post 9/11, se produjeron ataques como el del Aeropuerto de Moscú en 2011 donde murieron 37 personas, o el Aeropuerto de Bruselas en 2016 con 16 personas fallecidas.