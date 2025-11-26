Una valija abandonada complicó las operaciones de esta mañana en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. El equipaje sin dueño aparente fue encontrado entre las dársenas 20 y 40 del áerea de despacho, lo que obligó a las autoridades a cesar los despegues y desplegar todo un operativo antiexplosivos de manera preventiva.
OPERATIVO
Una valija abandonada paralizó Aeroparque: Mañana complicada para volar
Equipaje abandonado en Aeroparque obligó a las autoridades a suspender operaciones de manera momentánea. Vuelos hacia todo el país sufren demoras.
Con intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las autoridades garantizaron la seguridad del edificio, aunque esto demoró casi todos los vuelos de cabotaje programados para la mañana. Se espera que las demoras se extiendan a todo el itinerario del día, que quedó trastocado por el imprevisto.
Por protocolo, PSA debió ordenar la suspensión de las operaciones por al menos una hora. Esto afectó tanto despegues como aterrizajes programados, lo que implicó un traspié en el itinerario previsto.
En julio pasado, un evento de naturaleza similar complicó las operaciones tanto en Aeroparque como en Ezeiza. En esa oportunidad, una amenaza de bomba perpetrada por un joven obligó la demora de operaciones en ambas terminales, caso que concluyó con la persona detenida meses después en el marco de una investigación federal.
Según la investigación, el hombre de 20 años oriundo de Córdoba contaba con al menos 30 llamadas de la misma naturaleza al 911.
Aeroparque y una ampliación en seguridad
Hace poco más de un mes, Aeropuertos Argentina 2000 comenzó con obras de ampliación en la zona de seguridad del preembarque doméstico. Los trabajos ocuparon casi toda la planta alta del edificio, lo que obligó al cierre temporal del pasillo.
Según el proyecto, la ampliación de la zona de controles permitirá el ingreso de más pasajeros en simultáneo, mejorando el ritmo de control y acortando los tiempos hacia las zonas de embarque. Esta obra sumaría al menos 100 metros cuadrados cubiertos al área de control.
Los trabajos se sumarían a una serie de intervenciones que la empresa explotadora dispuso algunos años atrás para la modernización de la terminal. Entre lo más relevante, se expandió la pista central de aterrizaje, se ampliaron los estacionamientos y se modernizó el área de preembarque.
Cabe recordar que Aeroparque es la terminal aérea de mayor actividad diaria con más de 300 vuelos operados entre cabotaje y destinos internacionales. Durante 2025 y hasta septiembre, ANAC registró el paso de más de 13.000.000 de pasajeros por la terminal porteña, siendo la más transitada y con un incremento del flujo de más del 24% interanual en comparación con 2024.
Casos registrados
Si bien los atentados con equipaje explosivo se redujeron drásticamente tras el ataque a Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001, la aviación moderna registra algunos incidentes de esa naturaleza. En el pasado, y con un menor nivel de control, la frecuencia de esta modalidad de amenaza era mayor, dando como resultado casos trágicos como el de Roma (Fiumicino) 1973, Tel Aviv (Lod) 1972 o Frankfurt 1985.
Post 9/11, se produjeron ataques como el del Aeropuerto de Moscú en 2011 donde murieron 37 personas, o el Aeropuerto de Bruselas en 2016 con 16 personas fallecidas.