El criminal fue identificado como Javier Echeverguren, de 38 años: se desempeñaba en la casa de la psiquiatra como jardinero desde el mes de mayo de 2025.
CRIMEN DE VIRGINIA FRANCO
El asesino de la psiquiatra de City Bell fue el propio jardinero de la casa
La Justicia capturó al sospechoso del crimen de la psiquiatra Virginia Franco. La profesional de la salud mental fue ultimada a puñaladas cerca de La Plata.
La hipótesis central señala que Franco descubrió que el encargado de la jaridinería le robaba y por ello trató de confrontarlo.
Para cubrir sus hurtos, el victimario la habría apuñalado a la mujer de 65 años, quien vivía sola ya que era viuda.
La investigación estuvo a cargo de la DDI de La Plata y fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta.
Las cámaras mostraron al jardinero ir y venir el día de la muerte de la profesional. Fue capturado sobre la calle 174, con el bolso ya armado para tomar el colectivo de larga distancia.
La mecánica del crimen
El jardinero le aplicó a la mujer de 65 años una puntada en el cuello de 6 centímetros de largo.
En su rápida huida, el criminal no se llevó dinero en efectivo que había en la residencia ni alhajas de la familia.
Echeverguren había comenzado a trabajar en la casa de la víctima hace pocos meses tras “heredar” la cartera de clientes de un jardinero que se había jubilado.