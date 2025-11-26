urgente24
CRIMEN DE VIRGINIA FRANCO

El asesino de la psiquiatra de City Bell fue el propio jardinero de la casa

La Justicia capturó al sospechoso del crimen de la psiquiatra Virginia Franco. La profesional de la salud mental fue ultimada a puñaladas cerca de La Plata.

26 de noviembre de 2025 - 00:29
Detuvieron al aesino de la psiquiatra

El criminal fue identificado como Javier Echeverguren, de 38 años: se desempeñaba en la casa de la psiquiatra como jardinero desde el mes de mayo de 2025.

La hipótesis central señala que Franco descubrió que el encargado de la jaridinería le robaba y por ello trató de confrontarlo.

Para cubrir sus hurtos, el victimario la habría apuñalado a la mujer de 65 años, quien vivía sola ya que era viuda.

Echeverguren fue atrapado cuando estaba a punto de huir ya que había comprado un pasaje de micro para trasladarse hasta Tucumán el lunes 24 de noviembre a las 19.

La investigación estuvo a cargo de la DDI de La Plata y fue conducida por el fiscal Álvaro Garganta.

image
La psiquiatra ultimada

Fue fundamental un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima. Una filmación de cámaras de seguridad de la cuadra del crimen mostraron al sospechoso con una mochila cargada y una bicicleta que habría sido del esposo fallecido de la siquiatra.

Las cámaras mostraron al jardinero ir y venir el día de la muerte de la profesional. Fue capturado sobre la calle 174, con el bolso ya armado para tomar el colectivo de larga distancia.

image
Virginia Franco, la psiquiatra asesinada cerca de La Plata

La mecánica del crimen

El jardinero le aplicó a la mujer de 65 años una puntada en el cuello de 6 centímetros de largo.

Previamente, según el trabajo de los forenses, le produjo cortes en la zona del mentón, en los parpados, la muñeca y más cortes en dedos de una de las manos (intentos de defensa). También, un fuerte un golpe en su cabeza.

En su rápida huida, el criminal no se llevó dinero en efectivo que había en la residencia ni alhajas de la familia.

Echeverguren había comenzado a trabajar en la casa de la víctima hace pocos meses tras “heredar” la cartera de clientes de un jardinero que se había jubilado.

