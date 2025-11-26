El asesino de la psiquiatra de City Bell fue el propio jardinero de la casa

image La psiquiatra ultimada

Fue fundamental un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima. Una filmación de cámaras de seguridad de la cuadra del crimen mostraron al sospechoso con una mochila cargada y una bicicleta que habría sido del esposo fallecido de la siquiatra. Fue fundamental un extenso barrido de cámaras y la toma de testimonios en el entorno de la víctima. Una filmación de cámaras de seguridad de la cuadra del crimen mostraron al sospechoso con una mochila cargada y una bicicleta que habría sido del esposo fallecido de la siquiatra.

Las cámaras mostraron al jardinero ir y venir el día de la muerte de la profesional. Fue capturado sobre la calle 174, con el bolso ya armado para tomar el colectivo de larga distancia.

image Virginia Franco, la psiquiatra asesinada cerca de La Plata

La mecánica del crimen

El jardinero le aplicó a la mujer de 65 años una puntada en el cuello de 6 centímetros de largo.

Previamente, según el trabajo de los forenses, le produjo cortes en la zona del mentón, en los parpados, la muñeca y más cortes en dedos de una de las manos (intentos de defensa). También, un fuerte un golpe en su cabeza. Previamente, según el trabajo de los forenses, le produjo cortes en la zona del mentón, en los parpados, la muñeca y más cortes en dedos de una de las manos (intentos de defensa). También, un fuerte un golpe en su cabeza.

En su rápida huida, el criminal no se llevó dinero en efectivo que había en la residencia ni alhajas de la familia.

Echeverguren había comenzado a trabajar en la casa de la víctima hace pocos meses tras “heredar” la cartera de clientes de un jardinero que se había jubilado.