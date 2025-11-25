Colombia: Rescataron a 17 menores de una secta religiosa acusada de tráfico infantil

El procedimiento se realizó el sábado 22 de noviembre en Yarumal, un municipio de Antioquia, donde las autoridades identificaron a cinco niños con orden de búsqueda internacional.
Una secta itinerante con historial criminal: Ahora en el corazón de Colombia
Según Migración Colombia, los menores provenían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. "Existen indicios de que algunos habrían sido raptados", advirtió la institución. En total se identificaron 26 personas vinculadas al grupo, que llegó al país en octubre buscando refugio lejos de la persecución judicial.
Lev Tahor —que irónicamente significa "corazón puro" en hebreo— fue fundada en 1988 por el rabino Shlomo Helbrans en Jerusalén. Desde entonces, sus entre 250 y 500 miembros pasaron por Estados Unidos, Canadá, Guatemala y México, dejando un rastro de denuncias por secuestro, pedofilia y negligencia infantil.
El fundador fue condenado por secuestro en Nueva York en 1993 y deportado a Israel en 2000. Murió ahogado en 2016 durante un ritual en Chiapas. Su hijo Nachman Helbrans, considerado aún más extremista, asumió el liderazgo y actualmente está en prisión por un caso de secuestro de menores en 2018.
Prácticas extremas y rechazo al sionismo
El grupo impone vestimenta negra total para mujeres, dietas estrictas sin alimentos procesados, y matrimonios de niñas con hombres adultos. Los medios internacionales los apodaron el "talibán judío" por su control sobre mujeres y menores.
Paradójicamente, Lev Tahor es antisionista y en 2018 juró lealtad al líder supremo de Irán, Alí Jamenei. La comunidad judía de Colombia rechazó cualquier vínculo con la secta. Marcos Peckel, representante comunitario, celebró el operativo: "Son contrarios a la ley y tradiciones judías".
Las autoridades colombianas ahora evalúan los próximos pasos legales para evitar que el país se convierta en refugio del grupo.
