Colombia: Rescataron a 17 menores de una secta religiosa acusada de tráfico infantil

image De verdad que causan escalofríos.

El fundador fue condenado por secuestro en Nueva York en 1993 y deportado a Israel en 2000. Murió ahogado en 2016 durante un ritual en Chiapas. Su hijo Nachman Helbrans, considerado aún más extremista, asumió el liderazgo y actualmente está en prisión por un caso de secuestro de menores en 2018.

Prácticas extremas y rechazo al sionismo

El grupo impone vestimenta negra total para mujeres, dietas estrictas sin alimentos procesados, y matrimonios de niñas con hombres adultos. Los medios internacionales los apodaron el "talibán judío" por su control sobre mujeres y menores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1993418937258635463&partner=&hide_thread=false Las autoridades de Colombia rescataron a 17 menores de la secta ultraortodoxa Lev Tahor, un grupo itinerante acusado durante años de abuso, secuestro y trato cruel en varios países.



Los niños provenían de Guatemala, EE.UU. y Canadá, y fueron hallados en Antioquia mientras… pic.twitter.com/DUY6i6WGCe — Urgente24.com (@U24noticias) November 25, 2025

Paradójicamente, Lev Tahor es antisionista y en 2018 juró lealtad al líder supremo de Irán, Alí Jamenei. La comunidad judía de Colombia rechazó cualquier vínculo con la secta. Marcos Peckel, representante comunitario, celebró el operativo: "Son contrarios a la ley y tradiciones judías".

Las autoridades colombianas ahora evalúan los próximos pasos legales para evitar que el país se convierta en refugio del grupo.

