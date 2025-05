Toti Pasman, la 'secta Riquelme' y vaticinio de "cachetazo" en el Mundial de Clubes

TOTIPASMANLASECTARIQUELMEYVATICINIODECACHETAZOENELMUNDIALDECLUBESFOTO1.jpg Juan Carlos Toti Pasman explotó contra Juan Román Riquelme tras la eliminación de Boca en el Torneo Apertura y vaticinó un “cachetazo” en el Mundial de Clubes.

La feroz crítica de Toti Pasman contra Riquelme

Bajo esa misma línea, el conductor de Fútbol 910 en Radio La Red fue feroz con Riquelme y no dudó en decirle: “Llegaste como el ídolo máximo y no sé cómo te vas a ir, porque la verdad es que la gente ya no te ama”.