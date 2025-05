En guerra con La China Suárez, Yanina Latorre se acordó Marina Calabró

Wanda Nara Gate: La ligó Diego Latorre y el Martín Fierro de Natacha Jaitt

El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez parece no tener fin. Lamentablemente, los menores terminan siendo rehenes de adultos a quienes sólo pareciera importarles su ego mediático, exponiéndolos sin límites, pero esta vez en esta historia involucraron a Diego Latorre.

El periodista terminó convirtiéndose en la "nueva víctima" del Wanda Gate luego de que la China Suárez apuntara contra él en una furiosa pelea que mantuvo con Yanina Latorre. La actriz y nueva novia de Mauro Icardi no dudó en pegarle a Yanina Arruza donde más le duele.

Fue la misma Eugenia Suárez quien dio a conocer a través de su cuenta de Instagram el chat privado que mantuvo con la mujer de Latorre. En la conversación a puras chicanas se podía leer que la panelista le deseaba "un cuarto de su vida a los 55 años".

A lo que la actriz fue letal con su respuesta y le recordó la escandalosa infidelidad de su marido con Natacha Jaitt: "¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto. Besos".

Cabe recordar que cuando estalló el romance entre Latorre y Jaitt, esta no dudó en revelar detalles íntimos (innecesarios) de su relación. Una de las anécdotas íntimas que había contado Jaitt a Moria Casán: "El sexo venía bien hasta que vio que yo tenía un Martín Fierro arriba de la cómoda. Él paró todo y me preguntó si eso era un Martín Fierro, que encima era trucho. Así que lo tuve que esconder porque se lo quería meter".

"La que te hizo noticia fue Wanda porque te cogías al marido mientras eras amiga de ella. Vos te burlaste de Wanda, Tobal, Pampita. Fui cornuda pero yo no me garché a casados. Prefiero ser cornuda y no rompe familias. Vos sos la victimaría de las minas", comenzó la conductora en Sálvese quien Pueda.

Y agregó: "Vos sos tan hija de puta, China Suárez, que el sábado a tus tres pibes les pusiste la camiseta de Icardi y las dos nenas que se merecían estar en la final vieron esas imágenes llorando".

Este sábado en Estambul, les pusiste a tus tres pibes la camiseta de Icardi. Las dos nenas, de 9 y 8 años, vieron todo llorando. Tengo certificado médico, llegó la ambulancia. Las nenas tuvieron una crisis de nervios, no fueron al colegio ni lunes ni martes. Les da vergüenza ver al padre festejando con vos y tus hijos. ¿No te da vergüenza, China Suárez? Sos una mala mina Este sábado en Estambul, les pusiste a tus tres pibes la camiseta de Icardi. Las dos nenas, de 9 y 8 años, vieron todo llorando. Tengo certificado médico, llegó la ambulancia. Las nenas tuvieron una crisis de nervios, no fueron al colegio ni lunes ni martes. Les da vergüenza ver al padre festejando con vos y tus hijos. ¿No te da vergüenza, China Suárez? Sos una mala mina

Por último, Latorre reveló lo que ella hubiese hecho: "Yo lloré en la tele, pedí clemencia por mis hijos. Me dolía que sufrieran en el colegio. Pero vos no tenés empatía. Sos mala, China. Tenías que decirle a Mauro: 'Andá con tus hijas a Estambul, yo te espero en Buenos Aires'. Pero no, te calentó tener el avión privado, mostrar la foto, subir la historia. Tenés un plan macabro".

