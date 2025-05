Garnacho jugó poco y se hartó: furia contra el DT y no aseguró seguir en United

El United no logró ningún título, estuvo muy lejos en la Premier League (quedó muy cerca de los puestos de descenso), sin chances en la FA Cup y la Carabao Cup. La Europa League era su chance de no terminar esta temporada con un sabor tan amargo, pero perdió ante Tottenham.

Garnacho, furioso con el DT: "Hoy, jugar 20 minutos... no sé"

"Obviamente es duro para todos, después de esta temporada que, la verdad, fue una mierda, tanto ahora como por haber perdido la final de la copa en la Liga. No le ganamos a nadie", lanzó el futbolista.

Los argentinos que quedaron al borde de ser finalistas en Europa Alejandro Garnacho y su sinsabor en la final FOTO: (X/REDES@ManUtd)/NA

Luego, dejó un palito para Rúben Amorim. "Hasta la final, he jugado todas las rondas, he ayudado al equipo. Hoy, jugar 20 minutos... no sé", disparó.

Sus palabras también dejaron una puerta abierta sobre su futuro, al insinuar que tras el verano definirá los pasos a seguir. Aunque tiene contrato vigente, su relación con el técnico y la conducción del club parece atravesar un momento delicado.

"El partido influye, pero la temporada en sí y la situación del club... Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después", cerró Garnacho.

