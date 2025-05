¡Increíble! Peñarol y Nacional enfrentados por la dictadura

"El espíritu del estatuto de Nacional es claro, debemos resguardar la institución para que sea un lugar de unidad y no de división porque NACIONAL somos TODOS los Bolsos que sentimos, queremos y apoyamos a nuestros colores".

Detrás de Elgue se alinearon ex jugadores y dirigentes haciendo alusión que no correspondía hacer la manifestación que hicieron los jugadores. Al punto tal que el mismo club Nacional lanzó un comunicado oficial que en parte decía: “Que la utilización de la camiseta fue una desinteligencia interna y no contó con la aprobación de la Comisión Directiva”. Mandando al frente (como se dice vulgarmente) a los jugadores.

image.png Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, salió a cruzar a los de Nacional por el tema de la dictadura.

El presidente de Peñarol le sale al cruce a los de Nacional

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol le salió al cruce a los de Nacional donde entre otras cosas dijo que es de “cagones” mandar al frente a los jugadores, y que el tema de la “Marcha del Silencio” no es política, es simplemente apoyar a las familias que quieren saber qué pasó con sus familiares.

El mandamás del carbonero arrancó diciendo: "Personalmente autoricé dicha postura convencido que tienen el noble derecho a expresarse por una causa de este tamaño. Nunca en casi 5 años que llevo de presidente me pronuncié políticamente. Nunca lo voy a hacer, a pesar que la mayoría de todos los expresidentes de Peñarol siempre se pronunciaban al respecto. Nunca lo haré porque creo que el presidente de nuestra Institución, representa al 100% de los hinchas, y no debe decir sus preferencias políticas".

“Dicho esto, entiendo que la causa de los desaparecidos, nada tiene que ver con POLITICA. ESTO NO ES POLITICA. Un desaparecido debería dolernos a los de derecha, los de izquierda y los de centro. Peñarol no puede ser ajeno a algo tan grave que aún. sigue sin respuestas. Yo autoricé que se hiciera. Juan Ignacio Ruglio”.

Luego vino el dardo a los de Nacional: “Muy cagón era de mi parte si decía que era una cuestión del plantel. Ya van dos años que me lo plantea Maxi Olivera y les pregunto si están todos de acuerdo. Si están todos de acuerdo, listo, que lo hagan”.

Terminó diciendo y abriendo más la grieta con los de Nacional con lo siguiente: “En la vida, en general, las cosas tienen dos lecturas, pero no en este tema. No hay nada que discutir cuando una familia quiere saber dónde enterraron a sus familiares. Me preocupa escuchar que esto divide, y creo que miente quien dice que esto es un tema político”.

Es increíble la postura de la gente de Nacional, imagínense que acá sale River con la remera de las madres de plaza de mayo y Boca hace lo mismo pero los dirigentes y ex jugadores “Xeneizes” salen a reprobar la acción de los jugadores de Boca. UNA VERDADERA LOCURA QUE ESTO SUCEDA EN 2025.

+ de Golazo24

Embed

Europa League: El día que Alavés jugó la final con la camiseta de Boca

Brasil: Leyenda de Francia le mete presión a Carlo Ancelotti con Argentina

Furia con Kevin Zenón: El apodo que le pusieron los tuiteros de Boca