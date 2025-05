Conductora de TV Pública lleva a Telefe Noticias a la Justicia por plagio

Embed - Amores perros: la mascota, un hijo más – Telefe Noticias

Polémica en la TV Pública: Aseguran que La China Suárez cobró US$15 mil por una nota

La semana pasada trascendió lo que podría tratarse de un nuevo escándalo de la TV Pública bajo la administración "ajustada" del Gobierno de Javier Milei. Según indicaron en Radio 10, el canal estatal le habría pagado US$15.000 a La China Suárez por su nota para el lanzamiento del streaming de la señal.

La noticia de la entrevista de la actriz con el nuevo medio digital se dio a conocer hace algunos días y se estrenará este lunes 12 de mayo. En diálogo con el periodista Gustavo Méndez, Suárez romperá el silencio sobre la polémica que protagoniza junto a su actual pareja Mauro Icardi y Wanda Nara, que terminó en una caliente batalla legal.

En este marco, el columnista de Mañana Sylvestre Ignacio Rodríguez brindó esta información explosiva. "La Televisión Pública estrena en el día de hoy un streaming, donde el día viernes se grabó una entrevista con la China Suárez como principal eje de este debut", introdujo.

Le pagaron la nota a la China Suárez, porque nada es gratis. La cifra que me dieron a mí son 15 mil dólares. 15 mil dólares en un mano a mano que va a salir hoy a la tarde Le pagaron la nota a la China Suárez, porque nada es gratis. La cifra que me dieron a mí son 15 mil dólares. 15 mil dólares en un mano a mano que va a salir hoy a la tarde

Gustavo Sylvestre, conductor del ciclo, se mostró furioso: "¿A quién le importa ver, en la Televisión Pública, a la China Suárez hablando? Fondos, con la tuya. Una programación que es un desastre. La peor programación en años. Habría que ver los contratos".

"En vez de un ciclo de espectáculos en la Televisión Pública, por qué no hacen un ciclo de ciencia ficción, de actores, hablar de la ciencia, la tecnología, la educación en la Argentina", agregó y cerró indignado: "Hagan ficción, muchachos, hagan programas de televisión, hagan un programa federal que integre a la Argentina. Con la tuya, cuando en otros tiempo criticaban".

Ante el revuelo que se generó en redes sociales y portales por estos datos, el propio Méndez recogió el guante y acusó a Rodríguez de estar difundiendo una fake news. Desafiante, el periodista del Grupo Indalo lo invitó a demostrarlo con pruebas.

Más tarde, el también columnista de Pop Radio volvió a sacar el tema a colación en el programa encabezado por Coco Sily. "El cuestionamiento acá es que no hay plata para ciertas cosas en la TV Pública y sí hay para pagarle a La China Suárez. Entonces no tiene sentido una cosa con la otra. El que se enojó fue el periodista que hace la entrevista", sostuvo Rodríguez.

Por su parte, el conductor del ciclo afirmó: "Yo quiero creer que alguien la pone de su bolsillo esa guita, que no sale de la TV Pública. Si sale de la TV Pública es un escándalo de verdad. Yo creo que van a salir a responder: 'Esto es una coproducción con el canal, estas quince lucas las ponemos nosotros'".

"A mí me gustaría que haya una auditoría y que nos muestren qué hay en el streaming de la TV Pública. Quién va a pagar, quién no va a pagar, me da derecho a mí. La verdad, yo quiero saber quién le paga 15 mil dólares a La China Suárez", concluyó Rodríguez.

