De Daniel Filmus a Leandro Santoro (de Víctor Santa María a Juan Manuel Olmos)

Olmos decidió que Leandro Santoro era el mejor candidato para disputar la elección legislativa en CABA. El gran atributo de Santoro, para Olmos, es que no le discute el liderazgo. El PJ porteño no tiene jefes territoriales desde los días de Carlos Grosso. Todo es 'a dedo'. Peor: desde el economista Jorge Domínguez, se acostumbró a perder. Con Néstor Kirchner logró autoconvencerse que había ganado porque apoyó a Aníbal Ibarra, en quien confiaba Alberto por influencia de Vilma Ibarra. Pero la verdad es que no ganó más. Pudo haber triunfado con Daniel Scioli pero Alberto temió perder influencia local y convenció a Kirchner que enviara a Scioli a Provincia de Buenos Aires. El ex marido de Fabiola Yáñez se abrazó a Daniel Filmus, con el respaldo de Víctor Santa María. Construyeron, con dedicación y esfuerzo, una sucesión de fracasos, decepciones y tristezas...