"Si la política se trata de ver quien es más hijo de puta o está de moda la crueldad, no cuenten con nosotros"

Leandro Santoro cuestionó a Macri y a Milei

"No hablo solamente del ex presidente Mauricio o el actual primer mandatario, hablo de un sistema ideológico que es sostenido por dispositivos que està tratando de cambiarnos el alma a los argentinos. Fomentan el individualismo y la competencia como única forma de relación social. Se ríen cuando echan empleados públicos, lo festejan"

Dios mìo, què lejos estamos de la democracia que tenía cuadros políticos como Raúl Alfonsín, José Manuel De la Sota o Antonio Cafiero, nos iluminaron a pesar de sus diferencias. Si hubiera un intento de golpe de Estado, como ocurrió en el 87, nosotros estaríamos en el balcón de la Casa Rosada o en la calle defendiendo a las instituciones de nuestro país.

Con respecto al actual Jefe de Estado, subrayó:

"Celebran cuando la motosierra acciona contra los jubilados y le provoca el dolor a miles de compatriotas. Milei vino a destruir los consensos y la solidaridad social, Nosotros queremos recuperar esos consensos. Estamos en un clima de época desprovisto de solidaridad".

"La derecha dejó de ser republicana y se radicalizó. Llevan a la sociedad a enfrentarse entre sí. En este clima de época, la derecha desarrollista giró hacia la ultra derecha. En el PRO le compraron el discurso a Javier milei y el actual presidente los traicionó. No tienen solidaridad ni entre ellos, se cagan porque cada uno piensa en sì mismo. Le va a pasar lo mismo a Argentina si no paramos un modelo fratricida. El presidente es un irresponsable que no piensa en lo que hace y lo que dice".

Jubilados y desfinanciamiento de la salud y la educación pública

"Cada uno se tiene que arreglar solo porque existe un orden natural de acuerdo a lo que plantea la derecha. Es verdad que nuestro partido pudo solucionar el problema de los jubilados pero nunca me imaginè que iba a ver una crueldad tan intensa e inhumana que evita que se actualicen y recompongan las jubilaciones"

Milei ha sido capaz de reprimirlos, de quitarles remedio, de congelarle los haberes y luego festejan creyendo que les van a dar el premio nobel de economía. Encabeza un experimento social donde no se puede pensar en el otro. Quieren comprobar cuanto dolor se banca la gente, cuando dolor se puede resistir.

"El gobierno de la ciudad es un amigo con el que nunca podemos contar. Tambièn tiene la lógica del abandono de las personas, de la gente de carne y hueso.No permiten que haya nuevas oportunidades. Nadie pensó en los inquilinos y las inquilinas. No tiene la ciudad una política para este problema. Lo mismo ocurre con las madres que no pueden criar a sus niños y trabajar porque faltan escuelas pre iniciales. No quieren una ciudad que incluya".

A continuación, cargó contra Ramiro Marra, quien representa a la Ucedé:

"Algún candidato trata a quienes están en situación de calle como fisura. Todos redoblan la apuesta, se muestran màs autoritarios e intransigentes. Es momento de ponerles límites".

Leandro Santoro se mostró en el anfiteatro de la Facultad de Medicina exhibiendo detrás suyo una pantalla color verde como fondo en el escenario. Se mostrò alejado de los tradicionales colores justicialistas y de la liturgia peronista del bombo o los redoblantes.

"La educación pública como elemento de cohesión social es nuestra meta. En nuestros compatriotas hay un sentimiento de desilusión, que existe. En lugar de incentivarla para generar odio y división, queremos saldarla y enamorar a la gente con la política".

"La escuela no està suspendido en el vacío y no lo va a solucionar el mercado sino el estado por criterios éticos distintos a la rentabilidad del mercado. El estado tiene un papel de igualador social. Quiero una ciudad que permita que la gente pueda ascender. Es muy injusto creer que esa oportunidad la tenemos todos".

"Nadie cuestiona la propiedad privada, la defendemos pero también defendemos la propiedad pública y no dejaremos que se vendan los terrenos de la ciudad para que los vivos hagan negocios"

La derecha dice que somos nosotros o ellos. ¿Está en juego la libertad en la ciudad de Buenos Aires? Lo que se está discutiendo es la justicia social y distributiva. La posibilidad de un padre de ayudar a sus hijos y de un joven que quiere independizarse. Porque para que haya meritocracia hay que tener un estado de bienestar, sino, es una promesa vacía. La vida de las personas está hoy determinada por las desigualdades de origen. Una familia no responde igual si tiene dinero o si no lo tiene. Este país se ha vuelto muy injusto.