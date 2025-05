Independiente tumbó a Boca: la hinchada explotó contra jugadores y la Comisión

image.png El Rojo no brilló, pero fue más que el Xeneize FOTO DAMIAN DOPACIO/NA

Independiente se defendió bien y, con una cuota de suerte, mantuvo el cero en su arco. Clasificó a semifinales del Torneo Apertura, reafirmando su buen presente colectivo.

Kevin Lomónaco volvió a hacer un gran partido. Tras la victoria, dijo: "Sabíamos que la alegría iba a ser grande, para la gente y también para nosotros. Jugamos a achicar, a veces algunos quedamos habilitando pero la idea es eso, no meternos atrás y jugar para adelante. Creo que fuimos superiores. Hay que seguir. Partido a partido, ahora a disfrutar un poco de este triunfo".

image.png Boca, frustrado FOTO DAMIAN DOPACIO/NA

Por el lado de Boca fue todo amargura. El equipo se fue silbado y abucheado. "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", cantaron. No se olvidaron, tampoco, de la dirigencia: "La Comisión se va a la p*ta que lo parió". No fue un canto explícito contra Juan Román Riquelme, pero el presidente puede recoger el guante.

Quizás también te interese leer: San Lorenzo, el espía russo que engañó y confundió a Argentinos Juniors

Declaraciones de Julio Vaccari luego del triunfo vs. Boca

"El equipo justificó la victoria desde el juego, desde la intención. Llevar la pelota de un lado para otro para atacar por las bandas. En el 1T tuvimos que correr demasiado para atrás, y ellos son rápidos y tienen futbolistas que son muy buenos en transiciones".

"Este Independiente es un equipo desde hace mucho, te diría que desde el semestre pasado. Cuando teníamos muchas complicaciones y los chicos pudieron ponerse, lograr una clasificación al torneo sudamericano... creo que ahí se recibieron de equipo".

"Álvaro Angulo es capaz de hacer eso. Tiene una impronta para pasar al ataque y finaliza muy bien las jugadas con muy buenos remates. En el entrenamiento hace muchos goles y en los partidos lo ha demostrado que también lo hace".

"No sé si es la victoria más importante. Yo creo que este equipo ha forjado su carácter y partido a partido que puede obtener cosas importantes".

"El equipo en general fue el protagonista. Nosotros acá venimos a ganar, a imponer lo nuestro pero teníamos solo una manera de hacerlo: como equipo, como grupo, como familia, que es lo que nos ha llevado a lograr cosas importantes en este corto tiempo".

"Lo de Kevin (Lomónaco) es sorprendente. Día a día me sorprende. Ya no tengo más palabras. Es jerarquía pura, es un alma libre adentro del campo que a veces ese tipo de futbolistas juegan de diez, de wines. En este caso juega de defensor central".

+ de Golazo24