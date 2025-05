Lo confirman: Franco Mastantuono será convocado a la Selección Argentina

image.png

La Selección Argentina

La próxima doble fecha de Eliminatorias para la Selección Argentina, será en el mes de junio.

Los partidos que disputarán los de Lionel Scaloni serán:

Chile vs Argentina: jueves 5 de junio 22 horas

Argentina vs Colombia: martes 10 de junio 21 horas

La Scaloneta ya está clasificada para el Mundial de Norteamérica 2026, pero quiere seguir puliéndose en vistas a un posible bicampeonato del mundo.

La prelista con los convocados del exterior, ya fue dada a conocer, pero aún restan los futbolistas del ámbito local.

image.png

Dentro de los que juegan en el fútbol argentino, podría estar Franco Mastantuono. Edul no confirmó que no vaya a estar en la próxima lista, aunque dio a entender que Scaloni no quiere perjudicar a Boca y River entendiendo que está próximo el Mundial de Clubes.

El primer partido de River en el Mundial, será ante Urawa Reds el 17 de junio, mientras que el de Boca, el 16/6 ante Benfica. Es decir, apenas unos días después del encuentro ante Colombia por Eliminatorias.

