MLS: Insólito lo que le pasó a Lionel Messi en Inter Miami CF

Inmediatamente después de ese partido, los de Miami pudieron ganar ante New York Red Bulls pero en lo posterior ya llevan 3 partidos sin victorias.

image.png

1-4 ante Minnesota, 3-3 ante San José y 0-3 ante Orlando, son los últimos resultados para el equipo de Mascherano que está atravesando una mala racha. Lionel Messi fue titular.

Insólito lo que le pasó a Lionel Messi

Lionel Messi disputó todo el partido y post partido tuvo una declaración particular. Fue autocrítico y disparó contra el árbitro del encuentro, Guido González Jr.

En un diálogo con Apple TV, Messi dijo: "venimos de un periodo de resultados malos, pero hay que seguir trabajando y pensar en lo que viene para terminar el mes de la mejor manera y enfrentar el Mundial de Clubes”

Pero lo más llamativo, fue lo que dijo del juez González. A los 43 minutos del primer tiempo, el arquero Pedro Gallese recibió una pelota y asistió al delantero colombiano de Orlando, Luis Muriel.

Todo Inter Miami CF reclamó pase atrás pero el capitán de la Selección Argentina denunció algo insólito sobre el juez del encuentro. "en una jugada rara en la que un jugador de ellos le un pase al arquero y el mismo referí me dijo que no sabía las reglas y que no le pareció eso, que no lo entendía”.

image.png

A raíz de esta insólita situación, Leo continuó: "no son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros, con jugadas puntuales. Creo que la MLS tendrían que ver un poquito más el tema árbitros"

Es extrañísimo esto que dice Messi, pero a su vez habla de que su gen competitivo está más vigente que nunca.

Ojo, respecto a su renovación con el equipo de EEUU, dejó en claro que todavía no sabe nada...

+ EN GOLAZO 24

Finalissima: Gastón Edul y Marca coinciden en la fecha de Argentina vs España

CR7 sigue siendo el N°1, Gianni Infantino súper Trump enoja a la UEFA, luego baja el precio

Cómo ver gratis los partidos de Messi en Inter Miami

En un partido vibrante, Huracán se impuso ante Rosario Central y pasó a semis

En el City están encantados con Echeverri: elogios de Guardiola, Foden y Silva

Boca: el grito de desahogo de Paredes revela su compromiso con la Roma