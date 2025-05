Vía libre: Marcelo Bailaque, su vínculo con Fernando Whpei, corrupción, narcotráfico y más...

Marcelo Bailaque: Corrupción, vínculos con el narcotráfico y el rol del Poder Judicial

Los fiscales federales que piden la prisión preventiva del juez federal aseguraron que el magistrado tuvo un accionar recurrente en las causas que lo comprometen: un obrar procesal ilegítimo destinado a beneficiar a amigos suyos. En un caso al contador público, Gabriel Mizzau, que fue su compañero de colegio, y era el hombre que firmaba los estados contables de las empresas del traficante de drogas del pesado narco. Además, el magistrado ingresó a su juzgado al hijo Mizzau sin concurso.

En febrero de 2015, a Bailaque le llegó un pedido de autorización para intervenir la línea telefónica de la mujer, en ese momento, de Alvarado. El juez los denegó y ese mismo año, Mizzau habló gran cantidades de veces con la mujer: entre 2014 y 2016 hubo 865 llamadas.

En tanto, la medida generó cuestionamientos sobre su imparcialidad, especialmente luego de que se confirmara el vínculo entre ambos, evidenciada incluso en viajes compartidos.

image.png Marcelo Bailaque.

En otro caso al financista, Fernando Whpei, por derivar a una mutual que éste controlaba el manejo de mil millones de pesos inmovilizados de una cooperativa portuaria que tenía a sus directivos implicados en una causa penal. Esos fondos eran de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín y habían quedado inmovilizados por una causa de lavado de dinero contra sus directivos.

Al respecto, Whpei quedó el miércoles pasado en prisión preventiva por 90 días.

El último se enlaza con una denuncia anónima contra empresarios por lavado y evasión. Según los fiscales, Bailaque actuó con una celeridad inusual en esta causa, ordenando allanamientos sin la intervención del Ministerio Público Fiscal y dictando faltas de mérito poco tiempo después. La investigación apunta a posibles nexos entre el juez y otros funcionarios comprometidos.

Este caso representa un hecho inédito en la Justicia federal de Rosario, al colocar a un juez bajo investigación por posibles uniones con redes criminales. No solo pone en jaque el futuro judicial de Bailaque, sino que también genera un debate sobre el rol del Poder Judicial en la ciudad que es profundamente afectada por el narcotráfico y la corrupción estructural.

Fernando Whpei, el "amigo" del juez

En tanto esta semana también la Justicia Federal debe decidir qué medida toma sobre el empresario Whpei, que quedó preso la semana pasada en la misma causa en la que está imputado Bailaque. Es que los abogados del empresario solicitaron la prisión domiciliaria debido a una situación familiar que atraviesa Fernando.

Para agregarle más oscuridad a la causa, la semana pasada y después que el juez Eduardo Rodrígues Da Cruz dictara la prisión contra el financista, un cabo de la policía se acercó y le ofreció un sobre.

"El otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario (cuando quedó detenido Whpei) y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero". "El otro día me quedé hasta tarde en la audiencia del empresario (cuando quedó detenido Whpei) y como me quedé hasta tarde el abogado del empresario me dejó dinero".

Es extraño pensar que si a Bailaque le dieron una prisión domiciliaria, le mantengan a Whpei la prisión efectiva...

image.png

Más contenidos en Urgente24:

Malas decisiones de Mauricio Macri llevaron a su partido a la derrota

En un partido vibrante, Huracán se impuso ante Rosario Central y pasó a semis

Joe Biden padece una forma agresiva de cáncer de próstata que se extendió a sus huesos

"Destino Final Bloodlines": El regreso de la saga recaudó US$100 millones en tiempo récord