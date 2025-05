El síndrome Daniel Angelici: Acusan a 'Fafi' Pérez de ser hincha de Huracán

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Diego Tarzia; y Matías Giménez.

image.png Boca vs. Independiente. Promesa de partidazo. (Foto: Gentileza TyC Sports).

Por qué acusan a 'Fafi' Pérez de ser hincha de Huracán

Este domingo (18/5), en el marco del Rosario Central 0-1 Huracán, Twitter Boca se revolucionó por el periodista partidario del club, Facundo Pérez, alias Fafi.

El comunicador, asombrado por la performance del Globo, publicó un posteo ensalzando al equipo de Frank Darío Kudelka. A raíz de ello, los cybernautas boquenses lo cruzaron y lo señalaron como simpatizante del elenco de Parque Patricios. Pero hay un trasfondo.

Fafi eliminó la publicación y la reemplazó por un carrusel de fotos suyas utilizando la pilcha de Boca, evidentemente, para disipar las acusasiones. Junto a las imágenes, escribió: "Con lo que quieran, menos con Boca che", junto a un emoji de una cara riéndose.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/faafiperez/status/1924278259342086590&partner=&hide_thread=false Con lo que quieran, menos con Boca che pic.twitter.com/WhYDnUpSkR — Fafi (@faafiperez) May 19, 2025

La recepción del público xeneize no fue del todo buena. "No sé que es más triste, si ser doble casaca o estar ensobrado. Primero toca aceptarlo, después nos comentas", escribió un usuario en X. "Podras ser doble camiseta o no... La que no podes refutar es la que perdiste objetividad... a punto de repetir todo lo que te mandaron de arriba como 'sentido de pertenencia', 'todos juntos, 'Pol es un fenémeno' etc, etc", arremetió otro. Otros, se burlaron de Fafi con el latiguillo más utilizado hoy en día en las social media: "Entró la bala".

Pero la cuestión no termina ahí. Varios cybernautas fueron a fondo contra Facundo Pérez y expusieron una serie de tweets en las que el periodista partidario de Boca Juniors se muestra alentando por Huracán.

image.png Foto: @joanr__ - X.

A continuación, una publicación que se llenó de hinchas xeneizes acusando a Fafi de simpatizar por la institución de Parque Patricios:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/faafiperez/status/537780651769233408&partner=&hide_thread=false Que bien Huracán. Que contento me pone — Fafi (@faafiperez) November 27, 2014

Quién es Fafi Pérez

Fafi Pérez es un periodista partidario de Boca Juniors que sigue la campaña del club desde hace varios años. Es parte de 'El canal de Boca', el medio oficial del cuadro de La Ribera, que realiza transmisiones diarias desde Boca Predio junto a Constanza Poo y Alan Schenone. Dicho medio, además, se encarga de producir contenido de color y entrevistas con los futbolistas antes y después de los partidos.

Pérez, además, cubre la actualidad xeneize en D-Sports Radio, la FM deportiva que se produjo como resultado de la unión entre Alpha Media y DirecTV y que cuenta con reconocidos conductores y periodistas como Juan Pablo Varsky, Gastón Recondo, Ariel Senosiain, Marcelo Benedetto, Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Toti Pasman, entre muchos otros

Facundo Pérez es defensor acérrimo de la gestión de Juan Román Riquelme, algo que le costó -y que le sigue costando- la reprobación de los hinchas en las redes sociales.

image.png Facundo Pérez, periodista que cubre a Boca. (Foto: Instagram faafiperez).

Por qué se dice que Daniel Angelici es hincha de Huracán

El ex presidente del Club Atlético Boca Juniors, Daniel Angelici, ha sido vinculado incontables veces con Huracán. Ello se originó a raíz de una imagen que comenzó a circular en las redes sociales en la que se muestra al 'Tano' con su carnet de socio del Globo.

Además, Angelici ha sido relacionado sentimentalmente con una mujer que es hincha de Huracán, lo que ha llevado a la gente a creer que podría compartir la pasión por el club de Parque Patricios. No obstante, en una entrevista para TyC Sports en 2017, quien tuvo dos mandatos al frente de la institución de La Ribera (2011-2015 y 2015-2019), dijo:

Fui a la primaria en Parque Patricios y, cuando salíamos del colegio, ibamos a la sede de Huracán. Mi señora sí es hincha del Globo. Lo que pasó fue que en una de las elecciones me hicieron una foto con el carnet del club y trascendió. El único club que me interesa es Boca Fui a la primaria en Parque Patricios y, cuando salíamos del colegio, ibamos a la sede de Huracán. Mi señora sí es hincha del Globo. Lo que pasó fue que en una de las elecciones me hicieron una foto con el carnet del club y trascendió. El único club que me interesa es Boca

image.png El supuesto carnet de socio de Daniel Angelici.

Años atrás Oscar Moscariello, ex Secretario de Relaciones Internacionales del Club Atlético Boca Juniors, le puso paños fríos a la situación: "Las circunstancias de la vida, lo llevó a enamorarse de una mujer hincha de Huracán, y por esas razones, y ustedes saben, las mujeres a veces hacen que uno cruce la línea, y a Daniel Angelici dicen que se lo vio alguna vez en la cancha de Huracán. Pero eso no tiene nada que ver".

