¿Tiembla Gustavo Costas?: En River ya hablan de Maximiliano Salas

Renzo Pantich, periodista partidario del Millonario, fue contundente en uno de sus "micro informativos" de YouTube. "Pregunté al entorno y de momento, nadie de River lo llamó. Por el momento nadie se comunicó con el entorno. Entiendo que está en negociaciones para renovar su contrato con Racing y quizá se fogonee por ese punto. Pero la información que tengo, es que es hincha fanático de River".

Es decir, por el momento no parecieran haber avances y el supuesto interés, tendría más que ver con la búsqueda de renovación de contrato con la Academia que con otra cosa. Ahora bien, no es menor el detalle que aporta Pantich sobre la simpatía de Salas con el Millonario.

Embed - Popurrí CARGADO de DATA del MUNDO RIVER | ¿Vuelven Pity y Montiel?, Maxi Salas, Mastantuono y más

Racing de Alma y Transfermarkt coinciden con que el contrato del atacante es hasta diciembre de 2026 pero la Academia busca renovarle hasta diciembre de 2027 (con una suba de salario). Claro está que el delantero por izquierda es fundamental para el DT Gustavo Costas.

Mercado de pases de River

Hernán Castillo es uno de los pocos que se mantiene en la misma línea hace tiempo en referencia al próximo mercado de pases.

Es más, el secretario general de River Plate, Stéfano Di Carlo, confirmó: “El mercado fuerte ha sido en enero, en junio vamos a reforzar posiciones puntuales de forma quirúrgica”.

Algo similar es lo que viene diciendo Castillo hace tiempo. Él habla de que la búsqueda será un lateral izquierdo y un delantero. Hace algunos días, el periodista expresó lo siguiente: "Como digo hace dos meses… De tooooodos los nombres que tiran y tiran hay un sólo puesto que se busca en el próximo mercado de pases de River: el de lateral izquierdo. Ahí el nombre es Esquivel. Puede llegar a haber un delantero también pero no es necesidad sí o sí. Y si no se van volantes no llegarán volantes. La idea es un refuerzo seguro y llegar a dos o tres más si surgen oportunidades irrechazables. Sin locuras."



Ya fueron varios los nombres que se barajaron (se agrega Maxi Salas) para llegar al Millonario pero mismo desde el seno del club (Di Carlo) afirman que no se harán locuras. De igual manera, se viene el Mundial de Clubes y hay mucha expectativa con lo que pueda hacer el Millonario.

