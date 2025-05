Reapareció el hijo de Luis Majul: Críticas al periodista y un apodo letal para Jonatan Viale

Luis Majul recogió el guante y le contestó a Viviana Canosa: "No quiero ser despectivo, pero..."

A fines de enero de este año Luis Majul participó del envío Ángel responde, conducido por Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi. Durante su presentación, al periodista de LN+ le refrescaron los recientes dichos de Viviana Canosa en su contra y él no dudó en recoger el guante.

Durante la nota que le concedió al envío Puro show de El Trece previa a su desembarco en el canal, Canosa fue consultada sobre "cierto divismo" en el periodismo y espetó: "Hay mucho ensobrado. Los más divos son los más ensobrados, hoy por hoy. Viste que pasa de todo y nadie dice nada, es una cosa rara. Con el Gobierno anterior tiraban, y estaba muy bien, yo también tiraba".

¿La libertad de prensa le importa a alguien o no? Nadie dice nada, los 'Majules' de la vida no dicen nada ¿La libertad de prensa le importa a alguien o no? Nadie dice nada, los 'Majules' de la vida no dicen nada

"Pero vos mirá los auspicios de Majul y vas a ver. Yo empiezo a preocuparme porque siento que empiezan nuevos canales, nuevos programas, y más o menos todos van por la misma vereda. Y se necesitan voces distintas, aunque no sean las tuyas. Tiene que haber de todo", afirmó.

Cabe recordar que el origen de las fricciones entre ambos datan del año pasado, cuando la reciente incorporación de El Trece fue desvinculada de la radio regenteada por el periodista. En ese momento, Canosa aseguró que su salida se debió en parte a presiones por parte del Gobierno.

Por su parte, De Brito le leyó a Majul tales dichos y el periodista contestó:

Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones

Y agregó: "Hablemos del periodismo en general. Lo que decimos, ¿es tan importante? No importamos. No es que yo quiera eludir el debate, me importa un carajo. Hay muchísima gente en este medio que porque se prende esa camarita se marea un poco".

"Yo no digo que soy perfecto, pero llevo tantos años en esto que me doy cuenta entre esto y la vida", cerró Majul.

