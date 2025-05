Moratoria previsional: Cristian Ritondo anticipa que PRO no dará quórum

Uno de los temas que se podrían discutir mañana en Diputados -si la oposición logra abrir el recinto- es la continuidad de la última moratoria previsional, que venció en marzo pasado; la posibilidad de reemplazarla por un esquema alternativo de aporte proporcional; la actualización del bono mensual; y un porcentaje de aumento al haber mínimo.

Cristian Ritondo aseguró que su partido apoyará la agenda del Gobierno en el Congreso y que acompañará “todas las reformas que impulse el Presidente Javier Milei”. “Vamos a aportar a la gobernabilidad ”, sintetizó.

El macrismo propone como alternativa a la moratoria un sistema de aporte proporcional que tiene como haber base la Prestación Básica Universal para los Adultos Mayores (PUAM), al que se suma un ingreso proporcional a la cantidad de años aportados al sistema por parte del trabajador.

Distintos bloques de la oposición como Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre coinciden en el espíritu de esta iniciativa -de hecho, presentaron dictámenes similares-, pero no coinciden con que sea el Ministerio de Economía sea la autoridad que defina el valor de los aportes proporcionales, como sostiene el macrismo.

Los bloques más duros de la oposición intentarán, además, aprobar una actualización el bono mensual de $70.000-congelado desde marzo del año pasado- y aplicar, por única vez, un aumento del 7,2% por la inflación no reconocida de enero de 2024. Sobre este punto, el bloque de PRO está de acuerdo en rechazar la propuesta opositora.

Cristian Ritondo: "Trabajo para que haya un frente con LLA en PBA"

“Yo soy presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, soy presidente del bloque de diputados del PRO y trabajo para que en la provincia de Buenos Aires haya un frente común con La Libertad Avanza para desterrar al populismo", aseguró Cristian Ritondo.

Esta tarde, el PRO se reúne para definir los pasos a seguir, tras el durísimo golpe que significaron las elecciones legislativas en CABA, donde terminaron 3eros.

“No tiene que haber paso de dirigentes. Yo creo que un frente, una alianza, ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires, entendiendo que no pasó hace mucho tiempo lo de las inundaciones. Ahí vimos lo que es un Gobierno que durante años la prioridad estuvo en otro lado. No está en la educación, no está en la seguridad, no está en la salud. La prioridad está en sostener un poder por tiempo indeterminado en la PBA, y de ahí aguantar hasta que puedan ser Gobierno”, sostuvo.

De todos modos, vale destacar que Javier Milei jamás propuso una alianza con el PRO, eso siempre fue idea de Mauricio Macri. Milei exigió que el PRO le reconociera el liderazgo de la derecha argentina, tal como hizo Patricia Bullrich. El Presidente siempre planteó el ingreso a LLA como condición de armonía. Ese desencuentro fue decisivo en Ciudad de Buenos Aires, habrá que ver qué pasa finalmente en PBA.

--------------

Otras noticias en Urgente24:

Furia en TN tras el descargo de la notera que cubrió las inundaciones: "Hay desconcierto"

Boca: No se puede creer la revelación de Germán García Grova sobre Fernando Gago

Santi Maratea terminó denunciado por su campaña "Socios de un jugador"

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente

La jugada de Diego Brancatelli contra su amante y ultimátum de C5N