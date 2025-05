Cierre de 'unidad investigadora' por $LIBRA: "Era para encubrir"

Carbajal sostuvo que la UTI era “un ‘bluff’ del Poder Ejecutivo, para intentar demostrar ante la opinión pública que le interesaba esclarecer esto, cuando los hechos demuestran a través de su bloque en el Congreso que buscan asegurar la impunidad del Presidente y de los otros implicados”.

El legislador explicó que el organismo eliminado por el Gobierno “no tiene nada que ver con la Comisión Investigadora de $Libra en Diputados”, cuya situación debe ser resuelta esta semana en la sesión de la Cámara baja, ante el empate en votos que impidió elegir las autoridades del grupo de investigación.

“El Gobierno nacional y sus aliados han impedido la conformación de la comisión. Vamos a ver qué hacen esta semana, si siguen encubriendo o dan los pasos necesarios para poner en funcionamiento la Comisión”, recalcó en declaraciones a Radio 10.

Carbajal expresó su deseo de que en el partido presidido por Mauricio Macri “recuperen un mínimo de dignidad política y empiecen a cumplir el rol de permitir que las instituciones funciones”.

“La comisión investigadora no arrancó por decisión de Milei y sus aliados, porque el Presidente no quiere ser investigado, lo que es extremadamente grave, pero no hay duda de que lo que sucedió fue una estafa. Hubo una maniobra engañosa, hubo desplazamiento patrimonial y hay personas que se han enriquecido”, concluyó.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (GEN), apuntó duro contra Javier Milei: "con un puñado de votos se siente emperador".

"Es un hecho gravísimo. Una unidad creada para recabar información sobre un posible fraude que involucró al propio Presidente y a su entorno, ahora es disuelta por decreto sin haber llegado a ninguna conclusión", agregó.

image.png

Desde el kirchnerismo, en tanto, la diputada Sabrina Selva fue más enfática en su reclamo: "otro paso más para no investigar la estafa $LIBRA", escribió en su cuenta de X, además de advertir que pidieron un informe sobre dicha UTI.

Captura de pantalla 2025-05-20 140627.png

Políticos, comunicadores y usuarios de X en general también sentaron posición:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jebossi/status/1924826519370604955&partner=&hide_thread=false A tres meses de su creación, el Gobierno cierra las puertas de la Unidad para investigar $Libra. Mandó un informe a la Justicia que no aportó nada por fuera de lo que había. Sólo sirvió para show off. QEPD. https://t.co/vLHLfgW0pi — Jesica Bossi (@jebossi) May 20, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/microagencia/status/1924790583408640354&partner=&hide_thread=false Cierran los unidad investigadora de $libra porque ya cumplió su tarea. Si tarea era que no se sepa quienes fueron los culpables y que delitos se cometieron.



VERDADERO pic.twitter.com/3Wwl1ggvpa — Juan Microagencia (@microagencia) May 20, 2025

Captura de pantalla 2025-05-20 144447.png

Captura de pantalla 2025-05-20 144055.png

Captura de pantalla 2025-05-20 144228.png

