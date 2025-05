Santi Maratea terminó denunciado por su campaña "Socios de un jugador"

Lo que manifestó inicialmente como “una idea”, para luego reconocer que se trata de “un sueño”, el influencer devenido en futbolista contó: “Quiero ser el primer jugador de fútbol del mundo que tenga socios propios. No de un club, sino de una persona. Mi nombre, mi historia, mis sueños, con escudo, con bandera, con camiseta y, sobre todo y lo más importante, con ustedes”, comenzó indicando, sorprendiendo a todos.

SANTIMARATEATERMINODENUNCIADOPORSUCAMPANASOCIOSDEUNJUGADORFOTO3.jpg Santi Maratea fue denunciado por un usuario de TikTok por fallos en su plataforma “Socios de un jugador” tras llegar a los 1000 socios. (Foto: Gentileza: Diario Perfil)

¿De qué se trata el ambicioso proyecto de Santi Maratea?

“Porque por lo menos en mi historia, ustedes son realmente lo más importante. Hay un montón de gente que me tira para abajo y me dice que a lo que estoy apuntando no tiene sentido, que nunca voy a jugar en Primera, pero yo sigo adelante, porque me hace muy feliz, porque creo en mí y porque también me motiva mucho entender que, del otro lado, hay gente que cree en mí”, siguió indicando.

Y agregó: “No solamente cree en mí, sino que cree conmigo, me acompaña en este camino que, aunque algunos creen que acaba de arrancar, ya lleva años desde que empecé a jugar en Ezeiza”, reveló.

“Entonces, digo, si con toda esa gente que me apoya, que me hace tan bien, nos juntamos y nos organizamos para tirar todos para el mismo lado, para mí sería increíble, lo mucho que me motivaría. O sea, no serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen”, cerró su idea, dejando en claro que siempre le encuentra el aspecto comercial a todo.

Santi Maratea integra el plantel de Colegiales

Santiago Santi Maratea anunció el jueves 20/02 en su cuenta de la red social Instagram su incorporación al Club Atlético Colegiales, cuadro tradicional del ascenso metropolitano que logró en 2024 un histórico ascenso a la Primera Nacional, volviendo a la segunda división de Argentina tras casi 70 años.

Si bien el arribo de Maratea al Tricolor de Munro parecía estar vinculado a una acción de marketing, el propio influencer había aviado que se entrenaría con la reserva buscando ganarse un lugar en el primer equipo.

Santi Maratea: “Un proyecto con la seriedad que tiene el club”

“Le quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad. A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con reserva. Estoy muy conecto de comenzar con este proyecto que apuntamos a que tenga la seriedad que tiene el club. La idea no es que me metan de la nada a jugar en primera, ni mucho menos, es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad”, asegura Maratea en su video de presentación, mismo que publicó en conjunto al Club Colegiales en Instagram.

En ese momento, Maratea había avisado que también ayudaría al club en “cualquier otra cosa que pueda” aunque había dejado en claro que “no voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto”.

Santi Maratea, su colaboración con Independiente y el fútbol amateur

Santiago Maratea lleva un buen tiempo gozando enorme popularidad en redes sociales, sin embargo el mundo del fútbol posó toda su atención en él tras su colaboración con Independiente.

Entre abril y octubre de 2023 Maratea, conocido por acciones similares en redes sociales, fue la cara de una colecta para ayudar a sanear la economía de Independiente.

El Rojo, en plena crisis institucional, abrazó la iniciativa e incluso la presentó en las instalaciones del club con un acto oficial.

La iniciativa generó todo tipo de comentarios, tanto positivos como negativos, e incluso hubo investigaciones judiciales por los movimientos de dinero.

Finalmente, el fideicomiso generado para la acción se terminó cerrando tal cual lo previsto y se juntó un monto superior a los tres millones de dólares, mismos que Independiente utilizó para pagar deudas y levantar inhibiciones.

Futbolista amateur

Ese mismo año, Maratea se mantuvo ligado al fútbol en el Fútbol Club Ezeiza, club amateur con el que Santiago jugó la Liga Metropolitana de San Vicente.

Maratea se desenvolvió como futbolista y también como colaborador del club que terminó recibiendo la invitación de AFA para participar del flamante Torneo Promocional Amateur, campeonato que reemplaza a la vieja Primera D tras la fusión de esta con la C.

Como el Promocional Amateur es para menores de 25 años, Maratea se quedó con las ganas de disputar algún partido dentro de los Torneos Superiores de AFA, y terminó dejando el club por motivos personales.

