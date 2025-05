Santi Maratea quiere ser futbolista "con socios propios" para jugar en Primera

“Entonces, digo, si con toda esa gente que me apoya, que me hace tan bien, nos juntamos y nos organizamos para tirar todos para el mismo lado, para mí sería increíble, lo mucho que me motivaría. O sea, no serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen”, cerró su idea, dejando en claro que siempre le encuentra el aspecto comercial a todo.