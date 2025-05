Google lanzó una inteligencia artificial que traduce videollamadas en vivo (y mucho más)

La tecnología visual que presentó Google también causó sensación. El modelo Veo 3 no solo genera videos, sino que puede crear efectos de sonido, ruidos de fondo e incluso diálogos para acompañar las secuencias que genera. Por su parte, Imagen 4 es significativamente más rápido que su predecesor y pronto llegará una variante que trabajará hasta 10 veces más veloz.

Embed - Unlocking Imagination with Google DeepMind's Veo video generation model | What If?