Conmovedor: El PRO no dará quorum, sigue intentando que LLA acepte su amor

La diputada nacional María Eugenia Vidal dice que el PRO no está acabado. Y que si La Libertad Avanza agrede a algunos de sus referentes (Mauricio Macri) no puede existir una alianza. Error grave: Milei jamás propuso una alianza con el PRO, eso siempre fue idea de Macri. Milei exigió que el PRO le reconociera el liderazgo de la derecha argentina, tal como hizo Patricia Bullrich. Milei siempre planteó el ingreso a LLA como condición de armonía. Ese desencuentro fue decisivo en Ciudad de Buenos Aires. Cristian Ritondo acaba de ratificar que él sigue esperando la alianza y no la fusión por adquisición (o renuncia). Conmovedor lo de 'Pucho'. Pero el tiempo le juega en contra a Ritondo, aún cuando él insiste en que garantizan la gobernabilidad. No hay oídos para eso en LLA por más que el PRO, por ejemplo, garantice que no dará quorum el miércoles 21/05. Ritondo quedó al mando desde que Mauricio Macri que no lucía muy compungido, abordó el domingo 18/05 un Dassault Falcon 900EX, matrícula LV-GQK (de Royal Class), junto a su mujer, Juliana Awada. También subió Alejandro Macfarlane y su pareja, Clara Echevarrieta Gowland. Macfarlane es el accionista de control de Camuzzi, además de amigo personal de Macri. María Tettamanti, secretaria de Energía, era ejecutiva de Alejandro Macfarlane. ¿El ex yerno de Hugo Anzorreguy es el consejero de Macri en la crisis del PRO se trata de otros intereses? Comencemos el VIVO del martes 20/05: