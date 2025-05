Desde Córdoba, Juan Schiaretti intensifica su armado nacional ante la "ola violeta"

Precisamente, esos últimos dos espacios fueron los que mejor performance obtuvieron en la Capital Federal, exhibiéndose como los únicos competitivos en una parada importante. Algo que dejó “heridos” a muchos otros, especialmente al PRO encabezado por Mauricio Macri.

Al respecto, un artículo de La Voz del Interior aseguró que Macri retomó conversaciones recientes con Schiaretti tras un largo invierno en lo que supo ser una relación muy fluida. El ex presidente habría comenzado a mirar con entusiasmo la idea del cordobés para capturar una propuesta “administradora” y sin tanto contenido ideológico pensando en el 2027.

Según el armado de Schiaretti, que ya admitió en su armado a dirigentes peronistas no K, radicales y socialdemócratas, podría dejar entrar a la parte del PRO que resultó malherida con la competencia del domingo 18 de mayo.

schiaretti macri.jpg Juan Schiaretti y Mauricio Macri.

Schiaretti y la candidatura

Por su parte, en Córdoba esperan que Schiaretti dé el paso hacia la candidatura de cara a las elecciones legislativas. El propio gobernador Martín Llaryora y toda su cúpula fue quien extendió la propuesta a su sucesor, con la necesidad de asegurar la retención de las bancas que se pondrán en juego en Diputados.

Se trata de una decisión difícil para Schiaretti, que se complicó aún más luego de lo sucedido en CABA. Con ese resultado puesto, la franquicia cordobesa de La Libertad Avanza tomó valentía suficiente para presentar candidatos propios y así fragmentar a la oposición, lo que en principio sería beneficioso para el Gobierno provincial.

No obstante, un paso adelante de Schiaretti podría despertar otra dinámica que sería casi una simulación de una competencia por la gobernación, catalizando un posible salto de Luis Juez a La Libertad Avanza. Algo que no tendría mayores utilidades para el ex gobernador, que piensa liderar un espacio nacional conservando los altos niveles de aceptación actuales.

