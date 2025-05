Milei defendió a los evasores, pero ARCA intensifica control sobre contribuyentes

El tributarista Sebastián Dominguez indicó que una "novedad importante" del cambio de régimen es que "se están incluyendo en forma automática en el padrón a una serie de contribuyentes", que son los obligados a presentar el Informe País por País (RG 4130), sujetos con determinación conjunta de precios de transferencia; contribuyentes en actividades de alta complejidad; Vehículos de Proyecto Único (VPU) y sociedades que los integren (RG 5590).

"Esto implica que ciertas estructuras reciben seguimiento intensificado por su potencial riesgo fiscal", sostuvo el especialista.

"Mientras que el régimen anterior se basaba en criterios genéricos como 'importancia' o 'sector económico', la nueva resolución precisa parámetros cuantificables y trazables", dijo Domínguez.

Embed Dice Milei que lor narcos van a poder blanquear la guita y que si sos un laburante honesto que siempre pagó sus impuestos es porque sos un pelotu pic.twitter.com/CX9Wr7L9Ba — Jose Mate (@JoseMate10) May 19, 2025

Elogio a evasores y desdén por los cumplidores

Esta refuerzo en el control fiscal trascendió luego de que el Presidente volviera a defender a los evasores de impuestos y mostrar cierto desdén por los que cumplen con sus obligaciones tributarias.

Durante una entrevista el lunes, el mandatario aseguró que "el que pudo zafar, genial" y calificó de "ofensivo" el término contribuyente.

"Quizás no tuvieron el talento o las agallas para salir del sistema", lanzó Milei en referencia a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales, y sostuvo que no piensa premiarlos ni compensarlos.

“Si todos hubieran logrado hacer lo mismo, quizás los políticos hubieran dejado de robarnos", remató.

El libertario reafirmó que "los impuestos son un robo" y defendió la idea de que los evasores "no hicieron nada malo".

Según argumentó, los argentinos que guardaron dólares fuera del sistema solo intentaron escapar del impuesto inflacionario y de las "garras del Estado".

Y sobre los cumplidores que se sienten destratados por los privilegios a los evasores, dijo que se trataba de "una declaración de envidia".

"El que no se pudo escapar, lo lamento, pero el otro no hizo nada malo. Es una declaración de envidia. El que pudo zafar, genial, no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón ni premiar al que se quedó en la cárcel porque hubo uno que salió", dijo el jefe de Estado.

Por otro lado, dijo que no le importaba "ni en lo más mínimo" si la procedencia de los dólares que incluirá el próximo blanqueo tiene una procedencia ilícita.

“A mí no me importa en lo más mínimo. Lo económico se resuelve con economía, lo penal en la Justicia”, dijo. Y aclaró que no le preocupa que esos fondos puedan provenir de delitos: "Al narcotráfico lo combatimos con Seguridad y Defensa, no con economía".

