La UOM Tierra del Fuego le dice "conciliación las pelotas" al primo de Toto Caputo

La ironía llegó luego de que el ministro de Desregulación considerara que no tiene sentido tener fábricas en Tierra del Fuego. Y sugirió un camino alternativa, como hacer en el sur una especie de Disneylandia, sin galpones, obreros ni nada de eso.

"Sin duda se les va la mano. Es parte de la forma que tienen de manejarse, la soberbia, el autoritarismo propio de las dictaduras. Como la situación que padecen nuestros jubilados que todos los miércoles son apaleados, gaseados y detenidos por expresarse", afirmó Martínez sobre los dichos del Gobierno.

federico-sturzeneggerewee.jpg El secretario general de la UOM de Río Grande, Oscar Martinez, le respondió a Federico Sturzenegger.

Tras ello, le contestó directamente al funcionario:

Es posible que conozca por fotos o algún video. Le hemos dicho en todas las intervenciones que hemos tenido que si él cree que hay que hacer un parque de diversiones que venga que lo vamos a hacer divertir de lo lindo para explicarle el esfuerzo que lleva la producción en Tierra del Fuego

Y le recordó al ministro nacional que Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la provincia más grande del país, con 910.324 kilómetros cuadrados, casi tres veces más que Buenos Aires, de 305.907 kilómetros cuadrados y que "tiene una importancia geopolítica que desconoce".

El "régimen simplificado"

En tanto, sobre el decreto publicado esta mañana, que creó un régimen simplificado para facilitar e incentivar la compra de productos fabricados en Tierra del Fuego por parte de consumidores finales que residan en el resto del país, y que facilita la importación de mercaderías de menor cuantía, reduciendo el tiempo de los trámites aduaneros, contemplando que cada persona pueda adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año, con un límite de valor de US$3.000 por envío, explicó:

Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Sí hemos dicho que los productos que se hacen con mano de obra argentina tiene un costo que no es con el que se comercializa en las bocas de expendio. Pero pasa lo mismo con los productos regionales

Y cerró:

A un productor de tomate le pagan una miseria por su producto y en la góndola tiene precios de oro. Nuestra responsabilidad es con la fabricación de un producto de excelencia. Y con las mismas formas que se produce desde hace muchísimos años

La UOM desafía

Antes de la publicación del decreto había anticipado que "no nos puede mover un centímetro de donde estamos, nos tiene que fortalecer en la unidad cada vez más".

Y señaló que el Gobierno está "armando grupos anti piquetes para enviar a la provincia". "Acá estamos nosotros con el cuero curtido para defender nuestros derechos", respondió.

Nicky Caputo, el mejor amigo del presidente Macri. Nicolás Caputo, dueño de Mirgor, pidió conciliación obligatoria en Tierra del Fuego.

"Es una lucha difícil contra un adversario que tiene cada vez más poder, pero eso no modifica nuestra actitud de transformarla en un paro activo por las calles como le venimos haciendo. Nos provocan, nos agreden, hasta ese pastor que se queda con el diezmo de los fieles, ellos hablan de la fuerza del cielo y nosotros tenemos que hablarles de que acá está la fuerza del movimiento obrero", concluyó Martínez.

Desde el gremio insisten con que la industria electrónica representa la base económica de Río Grande y que la eliminación de aranceles deja en desventaja a las fábricas locales frente a los productos importados. También destacaron "la importancia estratégica del régimen de promoción para garantizar la presencia argentina en la región".

También el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, respondió con un fuerte comunicado en el que advirtió sobre el impacto negativo de la decisión.

"Nos genera profunda preocupación la eliminación de aranceles, es un golpe muy duro para la industria de Tierra del Fuego", afirmó, y también vinculó la medida a compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.

