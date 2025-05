La cuenta en X @MileiEmperador, que pertenecería a Santiago Caputo, fue desactivada en la noche del lunes 19/5

John se presentaba como el Comando General de Propaganda, Agitación y Contra propaganda.

El diputado libertario Agustín Romo, cercano a Caputo, posteó una captura del perfil caído y escribió: “Valar morghulis”, frase de Game of Thrones que significa “todos los hombres deben morir”.

Nueva cuenta, nuevos posts

“I died that day. But I was reborn in fire and blood” ("Morí ese día pero renací en fuego y sangre") en alusión al supuesto “renacer” digital de Santiago.

La cuenta repite elementos de la anterior como la sigla TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan) y también imágenes de Tommy Shelby (líder de la violenta serie Peaky Blinders).

image.png El rostro de Javier Milei en el cuerpo del General San Martín

El contenido de la cuenta mantiene su tono desmesurado ya que muestra a Javier Milei con el cuerpo del General José de San Martín.

“Nosotros avisamos que veníamos a resetear el sistema. No se hace por las buenas. Sométanse o mueran”.

Santiago Caputo tiene reticencia a ocupar un cargo formal y también a aparecer en los medios.

Se lo considera el “poder detrás del trono” y el “monje negro” de la administración libertaria.

Empezó a trabajar con los Milei en los comicios legislativos de 2021.

Luego del éxito inicial en esa elección de medio término los hermanos le pidieron que permaneciera acompañándolos.

Según la biografía no autorizada de Maia Jastreblansky y Manu Jove, Santiago se inició en la masonería, aunque desplegó actividad en una logia sólo por corto tiempo. Tendría pasión por lo secreto y el espionaje.