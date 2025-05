C5N destapó el 'Tulumgate': "Ramón Vega sería el facilitador de una red de trata"

"Lo que se sospecha es eso, que hay otro negocio detrás de esto que involucra mujeres, hombres, famosos, empresarios poderosos que van a Tulum", afirmó Rial.

Jorge Rial tiró la bomba sobre el escándalo Lourdes Sánchez y Chato Prada: "Prostitución VIP"

El escándalo por la supuesta infidelidad entre Lourdes Sánchez y Pablo Chato Prada que sacó a la luz Fernanda Iglesias parece tener un trasfondo muy oscuro. Al menos así lo dio a entender el periodista Jorge Rial en sus redes sociales. Una prostitución VIP y muchos asuntos turbios.

"Lo de Tulum va camino a un escándalo que supera el chimento. El tipo nombrado es un peso pesado. No es un simple dueño de hoteles. Es un reclutador. La semana que viene estalla el escándalo. Se habla de prostitución VIP", soltó Rial en X junto a una foto de Ramón Vegas.

Eso no fue todo, porque el conductor de C5N redobló la apuesta: "Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres, sino con socios argentinos involucrados en la causa cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah, y la farándula argenta. No es solo un chimento. Es una historia bastante oscura", soltó Rial en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rialjorge/status/1924439604729462995?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1924439604729462995%7Ctwgr%5Ecbf428bd15e6f482ff4522b33cad035e718686ee%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fjorge-rial-tiro-la-bomba-el-escandalo-lourdes-sanchez-y-chato-prada-prostitucion-vip-n601740&partner=&hide_thread=false Se viene el Tulumgate. No solo con el español reclutador de mujeres sino con socios argentinos involucrados en la causa Cuadernos por, supuestamente, lavarle dinero a Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner. Y como juega también el Cartel de Jalisco y Sinaloa. Ah! Y la… — JORGE RIAL (@rialjorge) May 19, 2025

Con todo lo que dijo el periodista, muchos usuarios comenzaron a interesarse en el tema y ahondar en la supuesta prostitución VIP en la que estaría no solo Lourdes Sánchez sino también muchas famosas argentinas. Tulum, desde hace tiempo, es denunciado como el lugar predilecto donde muchas chicas van a trabajar de esta manera.

Por si fuera poco, se conoció que tanto Wanda Nara como su amigo Kennys Palacios comenzaron a seguir a Ramón Vegas en Instagram. Una coincidencia que quizá no lo es tanto en medio de todo el escándalo.

