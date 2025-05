Sufre María Belén Ludueña: La grieta en su panel no da tregua

"Es muy fácil hablar gratuitamente y decir 'dicen que', es mucho más fácil demonizar y destruir que construir. Tengo una postura política tomada desde hace mucho tiempo, anticorrupción y peleo mucho con los sindicalistas y políticos", concluyó la panelista.

Estalló la interna en lo de María Belén Ludueña: Tensión entre panelistas

Luego del cruce entre Amalia Díaz Guiñazú y Jorge Macri que derivó en la angustia y llanto al aire de María Belén Ludueña, todo parece indicar que los ánimos quedaron caldeados en el panel de Mujeres argentinas (El Trece). En este marco, una de las panelistas apuntó contra la periodista de Crónica TV y ella recogió el guante.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1923075466350481680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923075466350481680%7Ctwgr%5E9fee2bc17c663bfc9c0f2605bb4775139e9c1fd3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Festallo-la-interna-lo-maria-belen-luduena-tension-panelistas-n601565&partner=&hide_thread=false SILVIA FERNÁNDEZ BARRIOS: "AMALIA GUIÑAZÚ ES BUENA PERSONA, PERO NO SE ACOSTUMBRA A QUE ES PANELISTA"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/Pj7mc692Ay — América TV (@AmericaTV) May 15, 2025

En diálogo con Intrusos, Silvia Fernández Barrios analizó lo ocurrido y, si bien fue sutil, deslizó una crítica hacia su colega por no respetar su rol. "Creo que es buena persona, pero lo que creo es que Ama tiene su programa y conduce el noticiero y creo que ella no logra acostumbrarse a ser panelista", sostuvo la mediática veterana.

Para mí hay un choque, mi sueño no es conducir el programa de Belén, ni tampoco mi sueño es conducir ningún programa Para mí hay un choque, mi sueño no es conducir el programa de Belén, ni tampoco mi sueño es conducir ningún programa

Al ser consultada sobre si cree que Díaz Guiñazú quiera quedarse con la conducción, Fernández Barrios aclaró: "No creo que venga por eso, pero creo que cualquiera de las que están ahí tienen su derecho, yo no me incluyo porque sé que es lo que no quiero".

"Cuando vos venís de la conducción, entrar y ser parte de un panel es diferente porque en la conducción vos sos el dueño de todo y creo que ella no se da cuenta que no está respetando a Belén como conductora", concluyó contundente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1923075466350481680?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1923075466350481680%7Ctwgr%5E9fee2bc17c663bfc9c0f2605bb4775139e9c1fd3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Festallo-la-interna-lo-maria-belen-luduena-tension-panelistas-n601565&partner=&hide_thread=false SILVIA FERNÁNDEZ BARRIOS: "AMALIA GUIÑAZÚ ES BUENA PERSONA, PERO NO SE ACOSTUMBRA A QUE ES PANELISTA"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/Pj7mc692Ay — América TV (@AmericaTV) May 15, 2025

Por su parte, el testimonio de Díaz Guiñazú fue recogido por el mismo ciclo. En primera instancia, volvió a reafirmar su postura y rechazó un posible pedido de disculpas: "No hablé con Belén, hablé con la producción. Se habla muy por arriba, pero los funcionarios públicos están para respondernos y yo hice una pregunta".

Nosotras nos queremos, de verdad nos tenemos afecto entre todas. No soy soberbia, no voy a pedir perdón por hacer mi trabajo como lo tengo que hacer Nosotras nos queremos, de verdad nos tenemos afecto entre todas. No soy soberbia, no voy a pedir perdón por hacer mi trabajo como lo tengo que hacer

Y agregó: "Nada de esto es real, es espuma. Nada es real. Yo no hago show, no sirvo para eso, soy tremendamente transparente, muy consciente de lo que digo al aire".

Por último, la periodista fue consultada sobre los dichos de su Fernández Barrios, quien además había asegurado que dentro del panel "hay una piedra en el zapato que hay que sacar". Al respecto, Díaz Guiñazú fue tajante: "Eso lo dirá la producción, no coincido con ella. Al aire yo tengo principios, no voy a exponer a mis compañeros nunca".

--------------

Más contenido en Urgente 24:

Peras importadas de China corrieron el telón del drama de la fruticultura: + costos y - ventas

La miniserie de 8 capítulos donde nadie es inocente

CR7 sigue siendo el N°1, Gianni Infantino súper Trump enoja a la UEFA, luego baja el precio