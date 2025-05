Milei/Caputo quieren enchufar el lavarropas y que el PJ se queme con la re-re

Live Blog Post

Larroque sobre una candidatura de CFK: "Puede generar algún tipo de dificultad"

En declaraciones a El Destape Radio, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, habló sobre las internas en el peronismo y puso el foco en que se debe reconocer el rol de Axel Kicillof. "La verdad es que, justamente, si lo que se busca es la unidad, me parece que lo central tiene que pasar por consolidar, apuntalar y defender la gestión de la provincia de Buenos Aires. Defender a su Gobernador y tratar de no generar disputas sin sentido dentro del espacio, que lo único que hacen es que perdamos tiempo y esfuerzo".

"Hay un montón de dificultades, inclusive, hemos visto en los últimos días expresiones que la verdad que no colaboran en nada de algunos legisladores. Creo que en el sentido todos nos tenemos que llamar a la reflexión y entender que si queremos unidad hay que demostrarlo en los hechos", añadió.

Consultado por la intención de Cristina Kirchner de ser candidata, Larroque consideró: "Me parece que tiene que haber una estrategia elaborada por el conjunto, no son decisiones unilaterales, evidentemente eso puede generar algún tipo de dificultad o dar la idea que no son coordinadas en el conjunto del espacio".

En este marco, insistió en que se debe "entender lo que implica políticamente la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires". Luego, remarcó que "no podemos ignorar el peso y el volumen de la provincia de Buenos Aires y lo que significa hoy la figura de Axel Kicillof, así que yo diría que el camino tiene que ser fortalecer a Axel y todo lo que debilite a la Provincia de Buenos Aires y a la figura de Axel, se aleja ese objetivo que tiene que ver con terminar con esta pesadilla".

También resaltó las diferencias internas que se expresaron en la Legislatura y recordó que "venimos afrontando desde el año pasado, pero sobre todo desde el comienzo de este año, una discusión inaudita respecto de cómo resolver un proceso electoral que era una cuestión muy simple que el gobernador había planteado una iniciativa y que si alguien tenía una propuesta superadora, bienvenida sea, pero la verdad que poner en base a argucias políticas o de carácter administrativo, disfrazar lo que es un debate político de fondo, me parece que nos hizo perder mucho tiempo".

"La verdad que nosotros tenemos los brazos abiertos y estamos esperando que todos vengan a sumar", concluyó.