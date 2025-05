Los gatos naranjas son únicos para la ciencia y este descubrimiento lo cambia todo

Las hembras, en cambio, tienen dos cromosomas X, por lo que para que una gata sea completamente naranja, esa mutación debe estar en ambos cromosomas. Como eso es mucho menos probable, la mayoría de las hembras son "mezcladas", con parches de naranja, negro y blanco, conocidas como calicó o tortugas. Sasaki explicó: "Estas manchas naranjas y negras aparecen porque, en el desarrollo, uno de los cromosomas X se apaga aleatoriamente en cada célula, creando áreas con diferentes colores".

image.png Como el gen está en el cromosoma X, los machos (con un solo X) son más propensos a ser naranjas. Las hembras, con dos X, suelen tener pelajes mixtos.

Otra cosa interesante del estudio es cómo empezó todo: Sasaki ya estaba retirado, pero su amor por los gatos lo llevó a seguir investigando. Para financiarlo, él y su equipo lanzaron un crowdfunding que juntó más de 10 millones de yenes (unos 70 mil dólares), con donaciones de niños que aportaron sus ahorros y amantes de gatos de todo el mundo.

Más allá del color, los científicos quieren investigar si esta mutación podría afectar el temperamento o la salud, porque el gen ARHGAP36 también tiene roles en el desarrollo hormonal y cerebral. Por ahora, muchas personas creen que los gatos naranjas tienen una personalidad particular, pero eso todavía está en debate. Sasaki se prendió con esta idea: "No hay evidencia científica, pero es una idea intrigante que me encantaría seguir explorando".

