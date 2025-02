Día Internacional del Gato: 5 enfermedades que pueden transmitir y cómo prevenirlas

image.png Socks fue el famoso gato de la Casa Blanca durante la presidencia de Bill Clinton. Fue adoptado en 1991 y enamoró a todos con su carisma. Falleció el 20 de febrero de 2009, una de las fechas elegidas para conmemorar a los gatos.

Pero, más allá de la historia de Socks, los gatos son criaturas que no dejan de sorprendernos a los humanos. Tienen una capacidad de salto que les permite alcanzar alturas de hasta seis veces la longitud de su cuerpo gracias a la potencia de sus patas traseras. Además, al tener una columna vertebral flexible pueden girar en el aire y aterrizar casi siempre sobre sus patas, un reflejo conocido como el "reflejo de enderezamiento" (no es que tengan 9 vidas como dice el mito). La vista nocturna de ellos es excepcional, seis veces más sensible que la de los humanos, gracias a una capa de células en la retina llamada "tapetum lucidum", que mejora su forma de capturar la luz en condiciones de poca iluminación.