Furia con Kevin Zenón: El apodo que le pusieron los tuiteros de Boca

El hartazgo con el mediocampista viene de hace un rato, por más que se trate de uno de los mejores futbolistas que tiene hoy el CABJ en su plantel.

Y es que Zenón tiene una deuda con el equipo en los partidos importantes. La queja de los hinchas xeneizes, y con mucha razón, es que el ex Unión no está a la altura de las grandes contiendas.

image.png Kevin Zenón llegó a Boca procedente de Unión en enero de 2024, a cambio de 3.5 millones de dólares.

Anoche (19/5) ante Independiente no fue la excepción. El zurdo fue reemplazado por Exequiel Zeballos a los 69' bajo varios silbidos que bajaron desde las tribunas de La Bombonera.

"Me deprime Zenón, ya ni bronca me produce, no podes ser tan tan cagón hermano, tiene los huevos inversamente proporcionales a los de Delgado", escribió el tuitero @sashajrr. "No puedo creer lo del chico Kevin Zenón. Un solo tipo en la barrera y, aún así, el burro este no pudo levantar el centro. Si lo quiere hacer a propósito, no le sale", indicó el periodista Alejo Serafino, también en X. "Lo de Zenón y Palacios fue para que no jueguen nunca más en Boca", consideró @vagoxeneize12.

A raíz del bajísimo rendimiento de Kevin Zenón, los tuiteros reivindicaron un curioso apodo con el que ya se referían al volante, "conchita". A riesgo de equivocarse, el sobrenombre se debe a que el jugador no responde a la consigna más futbolera de todas, la de no poner "huevos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PirovanoCharly/status/1924643978042863793&partner=&hide_thread=false “Conchita Zenón” es el apodo más acertado que vi en mi vida — Charles (@PirovanoCharly) May 20, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RIQUELMEARDO/status/1924635550079721640&partner=&hide_thread=false el partidito de conchita zenon es para mandarlo a la ginecóloga urgente.. — rique (@RIQUELMEARDO) May 20, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Joaconel/status/1924630775598641176&partner=&hide_thread=false No puede ser, más conchita Zenón que nunca pic.twitter.com/2YXaTJwbQz — Joaconel. (@Joaconel) May 20, 2025

Cuándo vuelve a jugar Boca

El próximo partido de Boca será nada más ni nada menos que el debut en el Mundial de Clubes. El 16 de junio, el Xeneize hará su estreno ante el Benfica, desde las 19 horas de Argentina en el Hard Rock Stadium.

En la segunda fecha del Grupo C se medirá ante Bayern Múnich el viernes 20 de junio a las 22 horas -de Argentina- en Miami, y finalizará la primera instancia contra el Auckland City, el martes 24 del mismo mes a las 16 hs en el Geodis Park de Nashville.