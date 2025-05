Pullaro y Llaryora juntos para llevar al federalismo en lo más alto

image.png El evento contará con la presencia de más de 1.500 invitados y destacados oradores, entre los que se encuentran ya confirmados.

Santa Fe busca posicionarse

Por su parte, Pullaro estará acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien antes estará en Arminera Federal (en CABA), junta que tiene por título este año: Un viaje por la minería de las provincias.

Las provincias que promueven el desarrollo de industria minera estarán presentes compartiendo las iniciativas que han implementado para promocionar la inversión (minera) en sus territorios, incluyendo aquellas que buscan garantizar la sostenibilidad en el tiempo en términos del desarrollo local, el cuidado del ambiente, la participación ciudadana y la transparencia.

A su vez, compartirán proyectos para promover el desarrollo de la cadena de bienes y servicios, trabajando así para consolidar el impacto positivo de la minería.

En dicha exposición, Santa Fe tendrá un stand con sus políticas y las empresas que participan del comercio y en el cual también estará visitándolo el propio gobernador santafesino.

Federalismo

Tanto Pullaro como Llaryora elevarán el proyecto de país federal, del cual vienen insistiendo junto con el gobernador entrerriano que también integra la Región Centro.

Hace dos semanas, el radical participó del Consejo Federal de Inversiones donde marcó la necesidad de "una agenda federal para discutir los temas importantes como la producción".

"Siento que a veces la Argentina mira al interior federal como un botín para que aporte recursos que no vuelven. Nosotros creemos que la Argentina tiene una oportunidad y no la está aprovechando, que es la de tener una agenda inteligente para el desarrollo donde pongamos en valor la infraestructura que necesitamos para poder desarrollar a nuestro país".

Javier Milei cierra la cumbre

Javier Milei será el encargado de cerrar dicha cumbre. La participación del Presidente está prevista para las 18:30.

image.png

