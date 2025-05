Cumbre de gobernadores: Críticas a Javier Milei, con matices

“Esto se resuelve de manera federal. Cualquier otra búsqueda será un fracaso y no una solución”, agregó el referente opositor, quien cuestionó las medidas de apertura del comercio exterior del gobierno nacional por no proteger la industria, el trabajo y la producción nacional. Eso -sostuvo- va a contramano de lo que hace el mundo.

Axel Kicillof recordó que hace 20 años el consenso mundial era la globalización y la apertura de mercados para incrementar la circulación de bienes y servicios más allá de las fronteras. Y marcó que eso cambió con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

La principal política exterior del gobierno norteamericano pasó a ser “proteger la industria con aranceles. Estamos ante un cambio de paradigma”, definió. Luego, señaló que eso se transformó en un “factor común en todos los países del mundo, menos la Argentina”.

Contrastó que mientras los Estados Unidos buscan “defender la industria y el trabajo nacional”, nuestro país “está buscando acuerdos de libre comercio”."Hoy se respira un clima de defender lo nuestro. En todo el mundo menos en un país: Argentina", dijo sobre la administración de Javier Milei, a quien acusó de no tener "en su agenda ni las palabras producción ni trabajo".

“La defensa de la producción y el trabajo local forman parte hoy de las agendas de todos los países del mundo, salvo de uno: en la Argentina ya han cerrado 13 mil empresas y se han perdido 440 mil empleos porque no existe una sola política del Gobierno nacional de acompañamiento y cuidado de nuestra industria”, lanzó.

“Destruir no puede ser la idea de nadie. Hay una luz roja: el daño por la política de no cuidado” de la producción, el trabajo y las empresas, agregó. También criticó que se esté abriendo el mercado nacional “al dumping en medio de una guerra comercial”.

“Los consensos no son universales. Hay dilemas que deberíamos revisar de nuevo”, sostuvo. Entre ellos, ubicó si Argentina “tiene que ser un país primario o industrializado. No creo en eso. Tiene que ser las dos cosas. Y también minero”, expresó.

El otro dilema es “Estado o mercado. El Gobierno nacional dice todo mercado. Acá (por la cumbre del CFI) estamos discutiendo planificación. Los Estados tenemos la obligación de planificar” y no permanecer siempre en la coyuntura.

Rogelio Frigerio: "Evitar creernos que podemos señalar con el dedo lo que está bien y mal"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, marcó que la Argentina sigue siendo, a pesar de los discursos, uno de los países más cerrados del mundo por su bajo nivel de comercio exterior. Esto se mide -detalló- sumando exportaciones e importaciones y su impacto en el PBI.

“Tenemos que ser muy humildes, sobre todo aquellos que, como yo, hemos tenido altas responsabilidades en distintas oportunidades. El nivel de complejidad de los problemas de la Argentina debe evitar creernos que tenemos la precisa, que podemos señalar con el dedo lo que está bien y mal. Lo hemos comprobado cuando nos ha tocado el deber de gobernar, es muy difícil ”, dijo, en lo que sonó como una crítica directa a Kicillof, que había hablado previamente.

Incluso, Frigerio parafraseó al gobernador bonaerense: “Como dijo Axel, verdades contundentes en el pasado de repente se transforman en otros paradigmas. Hoy el mundo se está cerrando. Pero a pesar de eso, Argentina sigue siendo uno de los más cerrados en términos de comercio exterior”.

Rogelio Frigerio destacó la necesidad de avanzar hacia un modelo federal de desarrollo productivo. En ese marco, afirmó: “Sin inversión no hay desarrollo, y sin orientar esa inversión de manera federal, tampoco. Y sin integración nacional, menos. Esas son las banderas que defendemos todos los días en nuestro rol de gobernadores”.

A su vez, describió el contexto actual como uno de los “más complejos de la historia para las provincias”, donde “hay menos recursos pero muchas más responsabilidades”, entre ellas salud, educación, seguridad e infraestructura. “El Estado debe hacerse cargo de obras que el sector privado nunca hará. Y estamos haciendo malabares para cumplir con esa responsabilidad en un contexto de enormes dificultades fiscales ”, sostuvo, en un tiro por elevación a Javier Milei.

Frigerio llamó a repensar el rol del Estado: “ Se resuelve con planificación, sensibilidad para entender la coyuntura y visión de largo plazo”. Además, insistió en la necesidad de diálogo y consensos: “Podemos tener buenas ideas, pero sin voluntad política no sirven para mejorar la calidad de vida de la gente”.

En ese marco, propuso avanzar en una agenda de reformas fiscales "que fomente la producción y la generación de empleo de calidad en Argentina"; de hecho, reconoció la posibilidad de eliminar Ingresos Brutos o modificar el Impuesto al Valor Agregado: “Debemos pensar una política tributaria menos regresiva, que mejore nuestra competitividad”.

Subrayó que Argentina es uno de los países más cerrados del mundo en términos de comercio exterior y cuestionó el sistema impositivo vigente: “Somos de los pocos países que gravan sus exportaciones. Las malditas retenciones al campo y el impuesto al cheque deben eliminarse”.

Frigerio planteó que si la Nación inicia un proceso de eliminación gradual de impuestos distorsivos, se abrirá un “enorme espacio fiscal” para que las provincias impulsen sus propias reformas y generen mejores condiciones para invertir y crear empleo.“La contundencia de una política fiscal responsable se ve en un Estado que puede pagar salarios, subsidiar tasas de interés y apoyar al sector productivo”, indicó.

Y concluyó: “Necesitamos un cambio cultural que transforme al Estado desde sus raíces y lo convierta en un aliado incondicional del sector privado”.

Maximiliano Pullaro: “La Argentina tiene una oportunidad y no la está aprovechando”

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que “a veces la Argentina mira al interior federal como un botín para que aporte recursos que no vuelven. Nosotros creemos que la Argentina tiene una oportunidad y no la está aprovechando, que es la de tener una agenda inteligente para el desarrollo donde pongamos en valor la infraestructura que necesitamos para poder desarrollar a nuestro país ”, señaló.

En ese marco, precisó que “de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones de la Argentina, por caminos de tierra o naturales para llegar a los puertos porque no hay inversión por parte del Estado nacional para una infraestructura adecuada. Igualmente ocurre con la industria que necesita que se bajen los costos operativos y de la logística para ser más competitiva en el mercado internacional”, reforzó.

“Hablar de conectividad para apostar a que nuestro campo pueda profundizar la agricultura de precisión, con todas las técnicas y con toda la tecnología necesarias. Este es el debate que tenemos que dar en una Argentina que, realmente, tiene una oportunidad única: producir más, generar trabajo y mayor crecimiento económico. Y estamos convencidos de que lo vamos a lograr, fundamentalmente desde las provincias”, agregó el mandatario santafesino.

No obstante, reconoció “los cambios que tienen que venir a la República Argentina, no gastando más de lo que recauda ”, en sintonía con el discurso libertario, para lo cual reivindicó “el equilibrio fiscal, pero asociándolo al desarrollo productivo ”. Y cerró: “Argentina no va a salir adelante desde el mundo financiero, con criptomonedas o llevando plata a paraísos fiscales, sino produciendo más, haciendo que nuestra industria crezca y orientando el desarrollo a un crecimiento igualitario en cada punto de nuestro país”.

Nacho Torres: “Si la Argentina necesita desesperadamente divisas, cómo vamos a exportar más si puertos y rutas nacionales se caen a pedazos"

"Somos un país federal en los papeles, pero con asimetrías muy profundas en materia económica, social, educativa y de infraestructura, con una matriz fiscal que es profundamente regresiva, distorsiva y centralista”, expresó el Gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

Además, llamó a todas las fuerzas políticas a “discutir si tenemos la capacidad de salir de esa Argentina pendular y contar una agenda de desarrollo seria, a mediano y largo plazo”.

“Tenemos la posibilidad de dar esta discusión en el ámbito que hay que darla, que es en el Congreso, y por eso hablo por la gran mayoría de mis colegas al decir que estamos dispuestos a trabajar por una reforma fiscal que nos lleve hacia una Argentina más justa y que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo”, manifestó.

El mandatario chubutense destacó la celebración de eventos de estas características “donde nos encontramos gobernadores de distintos signos políticos para discutir algo que excede la coyuntura y que hace 200 años venimos planteando como país, como es el camino hacia una Argentina federal ”, según expresó.

En ese contexto, Torres sostuvo que “somos un país federal en los papeles, pero con asimetrías muy profundas en materia económica, social, educativa y de infraestructura, con una matriz fiscal que es profundamente regresiva, distorsiva y centralista”.

“Creo que este encuentro es un paso fundamental hacia esa discusión que se va a dar y donde los gobernadores debemos ser vinculantes”, señaló el Gobernador, e invitó a “todos los colegas y funcionarios a que seamos parte de esta discusión tan importante que es una reforma fiscal, para ir de una vez por todas y para siempre hacia una Argentina verdaderamente federal”.

Torres instó a impulsar “un esquema mucho más justo, sobre todo entendiendo que las provincias como la nuestra, exportadora y que aporta mucho más a las arcas nacionales que lo que recibe, tienen serias falencias en materia de infraestructura que no deberían estar porque hay muchísimo dinero que actualmente se está recaudando con tributos, como el impuesto al combustible ”.

El gobernador pidió “tener la humildad suficiente para entender que no hay temas trascendentales ni temas secundarios”, cuestionó al Gobierno Nacional “que cree que solo tiene que encargarse de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad interior ”, y advirtió que “si la Argentina necesita desesperadamente divisas, cómo vamos a exportar más si los puertos se caen a pedazos, si las rutas nacionales son un desastre”.

Sergio Ziliotto: "Estado austero pero involucrado y presente"

El pampeano Sergio Ziliotto coincidió parcialmente con la mirada del oficialismo al destacar que el país requiere "un Estado austero" pero al mismo tiempo "involucrado y presente". "Nos pusieron en la falsa elección entre lo público y lo privado, entre el Estado y mercado. El trabajo es cómo aunamos todos esos intereses", aseguró.

E gobernador de La Pampa se refirió a la grieta existente entre distintos sectores respecto a cómo sacar el país adelante. En su discurso, subrayó la necesidad de que el Estado se involucre para ordenar y propiciar que los sectores público y privado trabajen en conjunto.

“No queremos que los empresarios paguen impuestos, sino salarios”, expresó el mandatario pampeano. Además, cuestionó la idea de proteger únicamente lo propio y llamó a exportar conocimiento. “No hay igualdad de oportunidades sin federalismo ”, sostuvo, reafirmando la importancia de una visión equilibrada y descentralizada para el desarrollo nacional.

Raúl Jalil: Rutas nacionales y cambio climático

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que "ha sido muy bueno el régimen de grandes inversiones" impulsado por el Gobierno de Milei, aunque consideró que “hay que acelerarlo”. Asimismo, advirtió que actualmente existen “desafíos de diálogo en el país” y resaltó la caída de la natalidad en un 50 %, señalando que “el mundo cambió y nos toca cambiar”.

Jalil instó a debatir cómo reestructurar el gasto público y remarcó la necesidad de definir claramente las responsabilidades de la Nación y de las provincias. También abordó la problemática del cambio climático, y llamó a encarar una “transición energética” para afrontar los desafíos ambientales. Finalmente, pidió “terminar con la polémica” y propiciar consensos que permitan avanzar en una agenda común.

"No hay que tenerle miedo al diálogo", planteó Jalil, quizás el más moderado y escueto. El mandatario catamarqueño se preguntó además "¿qué vamos a hacer con las rutas nacionales?", uno de los reproches más escuchados a la administración nacional, que cortó toda obra pública. También fue el único que pidió "hablar del cambio climático", algo que Javier Milei niega.

