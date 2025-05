El papamóvil recorrerá el dolor de Gaza: La donación en vida del Papa Francisco

El papámovil será una clínica móvil en Gaza

El lunes 5 de febrero de 2025, y conforme a la última voluntad del papa Francisco, el Vaticano informó que el papamóvil está siendo reacondicionado en Jerusalén. La iniciativa, impulsada directamente por el Sumo Pontífice, fue encomendada a Cáritas de la Ciudad Santa.

"Este vehículo representa el amor, el cuidado y la cercanía mostrados por Su Santidad hacia los más vulnerables, que expresó durante toda la crisis", dijo Anton Asfar, secretario general de Caritas Jerusalén.

Según comunicó Cáritas de Ciudad Santa, el papamóvil ahora mismo está siendo reequipado con material de diagnóstico, examen y tratamiento, incluidas pruebas rápidas de infecciones, instrumentos de diagnóstico, vacunas, kits de sutura y otros suministros vitales.

image.png El papamóvil de Francisco se convertirá en una clínica móvil para los niños de Gaza | GENTILEZA VATICAN NEWS

El deseo final de Francisco —que el papamóvil se convierta en una clínica móvil para atender a los niños de Gaza— refleja su constante preocupación por el sufrimiento del pueblo palestino. El Papa, quien mantenía comunicación diaria con la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, nunca dejó de tener presente el dolor y el martirio de los palestinos, fueran árabes o católicos.

"Los niños no son números. Son rostros. Nombres. Historias. Y cada uno es sagrado", decía el papa Francisco en varias de sus alocuciones. También, afirmaba a viva voz que era imperativo que se respetará el derecho humanitario en Gaza, que incluía levantar el bloqueo y que Israel no bombardee escuelas ni hospitales en nombre de su lucha contra el terrorismo.

Peter Brune, secretario general de Caritas Suecia, escribió en un comunicado que "con el vehículo, podremos llegar a niños que hoy no tienen acceso a la atención sanitaria: niños heridos y desnutridos".

No es sólo un vehículo. Es un mensaje de que el mundo no se ha olvidado de los niños de Gaza No es sólo un vehículo. Es un mensaje de que el mundo no se ha olvidado de los niños de Gaza

"Se trata de una intervención concreta, que salva vidas, en un momento en que el sistema sanitario de Gaza está casi totalmente colapsado", añadió.

