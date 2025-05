Morena Rial, otra vez complicada: Podría volver a la cárcel

Se debe tener en cuenta que la mediática fue liberada ante una excarcelación extraordinaria por ser madre de un bebé de cuatro meses en etapa de lactancia. A pesar de esto, a medida que se sigan sumando las causas, sus posibilidades de volver a caer detenida aumentan en buen número.

Los chats que hunden a Morena Rial: Robos, traiciones y el enojo de Jorge Rial

Cuando pensábamos que Morena Rial ya no podía sorprendernos, se filtraron chats que la comprometen todavía más con la justicia, mientras que su padre Jorge Rial le suelta nuevamente la mano. En esta serie de mensajes, entre otras cosas organiza más golpes y se queja de que no le pasaron su parte.

Los chats que recuperaron del iPhone de Morena Rial no dejan dudas: la hija de Jorge Rial no solo sabía lo que hacía, sino que se lo tomaba con una naturalidad tremenda. En una de las conversaciones con su banda delictiva, afirma: "Yo estoy para hacer plata", apenas 24 horas después del robo a la casa en Villa Adelina, como si de una changa se tratara.

Y es que el 18 de enero, Morena manejó un Peugeot 207 blanco y llevó a su equipo a robar una casa en San Isidro. Mientras dos de los ladrones entraban, ella esperaba en el auto con otros cómplices. Pero su rol no se limitaba a manejar: en los mensajes, queda claro que también se encargaba de conseguir los autos para los atracos. "Quiero encontrar un buen poco de billete y dejar de joder y en esta fecha hay una banda de casas solas", sostiene.

image.png En los chats que está investigando la justicia, Morena Rial se muestra indignada porque no le pasaron su parte del botín y hasta da a entender que habría usado a su propio bebé.

En un chat, hasta evaluó la idea de usar la camioneta de Jorge Rial para salir a robar, aunque después reculó: "Pido el auto de mi papá y lo hacemos y le tiro una moneda a mi hermana [Rocío]. Pero no puedo exponer la camioneta de mi papá para dar vueltas".

Lo más turbio de todo es que, en uno de los robos, habría llevado a su bebé para disimular, dado que en otro mensaje se muestra indignada porque no le avisaron cuánto dinero habían conseguido como botín. "Necesito hacer plata yo también. No agarré un peso de nada. (...) Así como yo salgo con mi hijo, me gusta que sean de frente". En otras palabras, dando a entender que no le molesta seguir saliendo con su hijo si le aseguran una buena ganancia.

