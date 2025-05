Lo que le interesa al hincha de Boca: Cuándo termina el contrato de Lucas Janson

El ex Tigre y Vélez no era convocado desde el 22 de febrero en la victoria de Boca 2 a 1 sobre Aldosivi en La Bombonera, en una tarde en la que el público presente cantó en contra de sus futbolistas el famoso grito de guerra "Jugadores, la c..... de su madre, a ver si ponen huevos, que no juegan con nadie...".

Sin embargo, Herrón creyó buena idea enviarlo a la cancha en la posición de centrodelantero (cuando Janson es un extremo o segundo punta) y para ganar el encuentro, tratándose de alguien que jamás justificó los cuatro millones de dólares abonados en julio de 2023 y teniendo a Valentino Simoni -que sí es '9' por naturaleza y también goleador de la Reserva- entre los relevos.

image.png Valentino Simoni, él mismo centrodelantero que Mariano Herrón promovió a Primera División, no sumó minutos en el empate entre Tigre y Boca. Difícil de entender por qué no entró él y sí Lucas Janson.

La entrada de Janson, más allá de la posición que ocupó en el campo, enojó a muchos hinchas de Boca Juniors por el triángulo compuesto por Mariano Herrón, Daniel Bolotnicoff y Juan Román Riquelme.

Mariano Herrón, por supuesto, por ser el técnico al mando del plantel profesional y por ser un hombre de suma confianza de Juan Román Riquelme. La sospecha de los hinchas es que Janson volvió a sumar minutos con su cuarto interinato.

y por ser un hombre de suma confianza de Juan Román Riquelme. Daniel Bolotnicoff es el representante de Lucas Janson . Es el menos "culpable" en la ecuación, pero es un nombre que suena con fuerza en la Ribera luego de la entrada de su apoderado este domingo (4/5) ante Tigre.

. Es el menos "culpable" en la ecuación, pero es un nombre que suena con fuerza en la Ribera luego de la entrada de su apoderado este domingo (4/5) ante Tigre. Y Juan Román Riquelme, claro está, por haber llevado a Janson al CABJ y por compartir representación con el atacante de 30 años.

Cuándo termina el contrato de Lucas Janson en Boca

Los tres goles y una asistencia de Lucas Janson en 42 encuentros con la camiseta de Boca están muy por debajo de las expectativas, eso es un hecho. Y dicen las malas lenguas que es top 10 de mejores pagos en el club...

La fanaticada xeneize sospecha que Mariano Herrón quiere recuperar la mejor versión del delantero, que fue en 2022 y con la 'V' azulada en el pecho. En aquel año, el olavarriense terminó como segundo mayor artillero de la Copa Libertadores (7), solo por detrás de Pedro, del Flamengo que terminó siendo campeón, y que facturó en 12 oportunidades.

image.png El gol de Lucas Janson a River en 8vos de final de Libertadores 2022 lo catapultó a los ojos de la dirigencia y el Consejo de Fútbol de Boca.

Sin más, la relación entre Janson y el hincha está totalmente quebrada. El pasado 22/2, en el mencionado triunfo del CABJ 2-1 sobre Aldosivi en La Bombonera, el futbolista fue silbado por la gente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1893453972846854616&partner=&hide_thread=false ¡Silbidos para Janson en La Bombonera! pic.twitter.com/zjRB3FyKJF — SportsCenter (@SC_ESPN) February 23, 2025

La apuesta de Lucas en La Ribera no funcionó. Sin embargo, aún restan varios años para que finalice su contrato: el vínculo expira el próximo 31/12/2027.

La fecha coincide con tiempos electorales en Boca Juniors. Para aquel entonces, podríamos estar hablando de un nuevo ciclo de Juan Román Riquelme presidente o de una renovación de autoridades.

