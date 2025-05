Arde Boca: Belmonte explotó contra el arbitraje y Barinaga chicaneó en Modo Bielsa

Una vez finalizado el encuentro que terminó empatado en un gol, el volante Xeneize dio su parecer acerca de la jugada: “Me cobra una mano que es no cobrable, la verdad que ni me toca en la mano y si me toca ni siquiera desvía la trayectoria de la pelota”, aseguró Belmonte.

Y luego reveló detalles sobre su conversación con Tello: “Me explicó ahí a la pasada, pero la verdad es que mucho no entendí lo que me decía. Recién los chicos me mostraron el video y la verdad que no puedo creer el gol que no nos cobraron”. “Haces fechas que nos están perjudicando un poco”, finalizó.

Juan Barinaga chicaneó en Modo Bielsa tras no ser convocado

A horas del debut de este último domingo 04/05 ante Tigre en Victoria, uno de los jugadores relegados del plantel alzó la voz en redes sociales tras no ser convocado para el partido: se trata de Juan Barinaga, quien expresó su malestar a través de una historia de Instagram.

Barinaga, que había quedado marginado por Fernando Gago tras la eliminación frente a Alianza Lima en la Copa Libertadores, esperaba con la salida del DT una nueva oportunidad para volver a meterse en la consideración. Sin embargo, no solo no fue titular en los ensayos, sino que directamente no fue incluido en la nómina de concentrados.

El lateral derecho, que llegó desde Belgrano, compartió una frase de Marcelo Bielsa que dejó entrever su disconformidad: “Acepten la injusticia, traguen el veneno; que todo se equilibra al final”. El mensaje fue publicado en su cuenta oficial apenas un día después de conocerse la lista para el duelo ante Tigre, en la que Mariano Herrón optó por mantener a Luis Advíncula y Lucas Blondel como las principales variantes en ese sector.

El último partido de Barinaga fue en Perú, en la ida ante Alianza Lima, y desde entonces no volvió a sumar minutos oficiales. Esta vez, ni siquiera fue considerado para el banco, lo que detonó una nueva frustración en su ciclo con la camiseta de Boca.

Boca empató con Tigre y terminó segundo en la Zona A del Torneo Apertura

Boca igualó 1-1 en su visita a Tigre, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Este resultado no le permitió al “Xeneize” superar a Argentinos Juniors en la primera posición de la Zona A, por lo que finalizó segundo.

El mediocampista ofensivo Kevin Zenón había abierto el marcador para Boca, pero el también mediocampista Lorenzo Scipioni lo igualó en el final de la primera mitad.

Este resultado hizo que Boca, que venía de caer en el Superclásico ante River, terminara en la segunda posición de la Zona A. En los octavos de final de los playoffs recibirá en La Bombonera a Lanús, que finalizó segundo en la Zona B.

Tigre, por su parte, necesitaba ganar para terminar tercero, pero finalmente quedó quinto, por lo que deberá visitar a San Lorenzo en los octavos de final.

