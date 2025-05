Europa League: El día que Alavés jugó la final con la camiseta de Boca

image.png Alavés con la camiseta de Boca Juniors ante el Liverpool en la final de la Europa League de 2001.

Pero el partido no solo es recordado por ser uno de los más apasionantes por el resultado a favor del equipo inglés por 5 a 4 en un verdadero partidazo, sino también porque Alavés cambió su camiseta y usó una igual a la de Boca, algo que no fue casualidad, sino que lo hicieron por una cuestión de suerte, algo que no tuvieron.