Marcos Rojo en el ojo de la tormenta en Boca: ESPN vs AZZ (de Flavio Azzaro)

image.png

Hasta llegaron a decir que es probable que Rojo no vista más la camiseta de Boca Juniors y que hizo presencia en el cumpleaños de Darío "Pipa" Benedetto.

En ESPN, Augusto César dijo lo siguiente en el programa del Pollo Vignolo. "Ratifico lo que dije ayer (19/5). Rojo no se presentó a entrenar el sábado habiendo avisado que estaba con gripe. Hubo un jugador que estaba enfermo que no entrenó un día... Tanto Rojo como Cavani como Ander Herrera pidieron jugar. Todo lo que se está diciendo, no se ajusta a la realidad con lo que pasó en las horas previas."

Es decir, sin decirlo, desmintió al canal de Azzaro.

Cabe recordar, que el contrato del ex defensor de Estudiantes de La Plata es hasta diciembre de 2025.

image.png

Continuidad de Boca

Algunos hinchas de Boca se enojaron al enterarse que el plantel profesional estará licenciado hasta el próximo martes 27 de mayo. Consideran que deben seguir entrenando para sacar a flote este presente.

El Xeneize no tiene Copa Libertadores (quedó fuera en fase 2) ni Torneo Apertura (out en cuartos), por lo que los 3 objetivos de ahora en más serán: Mundial de Clubes, Torneo Clausura y Copa Argentina.

Benfica (16/6), Bayern (20/6) y Auckland City (24/6) son los próximos partidos para el Xeneize, que para esa instancia, seguramente tenga un nuevo entrenador.

image.png

En Copa Argentina, el siguiente rival es Atlético Tucumán (fecha a definir) y a priori, el club de la Ribera, está "obligado" a ganar el Clausura para no terminar el año de tan mala manera.

