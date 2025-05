Boca: Marcos Rojo aviva la interna en el vestuario

Cuando llegó el momento del 4º de Boca, que podía ser el definitivo ya que Lanús había errado dos, Miguel Merentiel encaró para patear y Marcos Rojo lo frenó en seco. Se llegó a ver qué le dijo, “no, vos no”, y ahí nomás le consultó a Milton Giménez si se hacía cargo. Este no dudo y le dio la victoria a Boca.

Ahora la pregunta es ¿Por qué Marcos Rojo no lo dejó patear a Merentiel? ¿Hay alguna interna que no conozcamos? La realidad es que esta acción solo creó más polémica en Boca, esta vez en el vestuario y no en la dirigencia, algo que faltaba para llenar el vaso de crisis. Veremos si esto trasciende, de no ser así y si en realidad no hay crisis en el vestuario, entonces Marcos Rojo actuó de manera negligente en un momento delicado en Boca, y no tendría que haber intervenido. Siempre y cuando la interna no exista.

