Últimas tragedias de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo: Ariel García Furfaro no escucha a Manal

El capitalismo no es una obligación sino una opción. No se puede circunscribir a lo comercial-financiero sino que para legitimarse debe trascender como un valor sociocultural. La transparencia es condición estratégica para esto. De lo contrario, la opinión pública (ciudadanos / electores / contribuyentes / consumidores / usuarios) desconocerán o desafiarán al 'Sistema'. El equilibrio es precario. Siempre hay quienes desconocen lo fundamental. Sus desequilibrios pueden alterar la ecuación. Por ese motivo debe ejecutarse la Justicia: así se comprende el fin de la impunidad para HLB Pharma / Laboratorio Ramallo / Ariel García Furfaro & asociados.