La estafa digital en la que Sofía Jujuy Jiménez casi pierde todo

No obstante, la estrategia del estafador quedó completamente expuesta cuando llegó el momento de llevar a cabo la grabación. "Cuando teníamos que concretar la cita para venir a grabar me dice 'Mándame el código que te va a llegar en la pantalla. Para confirmar así mi agenda para que pueda agregarte al calendario'", relató Sofía, describiendo el mecanismo típico utilizado por ciberdelincuentes para hackear cuentas personales.

Este pedido inusual terminó de confirmar sus sospechas: "Me pareció rarísimo porque vengo cerrando con otros invitados. Cuando me pide esto, me dice que a mi celular me llegaba un código y con eso él me agendaba en su propia agenda". La excusa del supuesto calendario compartido escondía una táctica para acceder a información personal de la modelo.

"Nos pasa hace como un año"

"Ahí claramente me di cuenta de que era rarísimo. Sumé: 'halago' sin H, la foto de perfil que era muy comercial y de hace 20 años y que me pida ese código", enfatizó Jiménez, quien inmediatamente decidió contactar al verdadero representante de Rolón para confirmar sus sospechas.

La respuesta del manager auténtico resultó reveladora: "Sofi, quédate tranquila. Esto nos pasa hace como un año". La confirmación evidenció que no se trataba de un hecho aislado, sino de una estafa sistemática que venía repitiéndose y utilizando la imagen del reconocido psicólogo para engañar a potenciales víctimas.

A modo de cierre, la figura mediática compartió una reflexión valiosa sobre lo ocurrido: "Lo sentí desde el principio, pero quise creer, quise confiar más en la emoción de poder cerrarlo a Rolón para entrevistarlo. Pero no". Sus palabras ilustran cómo el entusiasmo puede nublar momentáneamente nuestro juicio, incluso cuando las señales de alerta están presentes.

La experiencia permitió a Sofía extraer tres enseñanzas fundamentales que decidió compartir con sus seguidores: confiar en la intuición, controlar las emociones cuando están en juego decisiones importantes, y compartir las dudas con personas de confianza que puedan ofrecer una perspectiva objetiva.

El caso de "Jujuy" Jiménez funciona como un recordatorio de la creciente sofisticación de las estafas digitales, que ahora se enfocan cada vez más incluso en figuras públicas. Su testimonio transparente cumple una función social al visibilizar estas prácticas y proporcionar herramientas para que otros puedan identificar situaciones similares antes de caer en ellas.

