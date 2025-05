Orly Terranova, el alfil de Nicky Caputo, con problemas millonarios en Quito

Gabino Tapia fue secretario Legal y Técnico en el Municipio de Vicente López, del que fue alcalde Jorge Macri, hoy jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y amigo personal de Orlando Terranova Dalera, más conocido como 'Orly', hoy día con más actividades en CABA que en San Juan (ya no está su amigo Sergio Uñac) y que en Mendoza (se insiste en que 'los Kennedy', en particular el delfín, Ulpiano Suárez, no comulga con las formas ni los métodos de 'Orly').