Emboscada en la Casa Blanca: Mala costumbre de Donald Trump, ahora contra Cyril Ramaphosa

Cyril Ramaphosa, cuyos comentarios iniciales habían ofrecido cálidos elogios a Trump en un esfuerzo por "restablecer" la relación, dijo que los discursos de "un pequeño partido minoritario" no eran "política del gobierno" y que no estaba familiarizado con las imágenes de las tumbas.

El intercambio de opiniones que siguió fue polémico por momentos y se prolongó durante más de media hora, todo televisado, mientras Trump, ansioso por resaltar las acusaciones no probadas de "genocidio" contra la población blanca de Sudáfrica, se resistía a dejarlo pasar.

"¿Le han dicho dónde está eso, señor Presidente?", dijo Ramaphosa. "Me gustaría saber dónde está, porque nunca lo he visto", se defendió el sudafricano.

Señalando imágenes impresas adicionales que dijo mostraban evidencia de genocidio y afirmando que “los sudafricanos blancos están huyendo debido a la violencia y las leyes racistas”, Trump fue tomado por sorpresa cuando se le preguntó qué quería que Ramaphosa hiciera al respecto.

"No lo sé", dijo. Un ridículo el falso amigo de Javier Milei.

sudafricanos.jpg Sudafricanos blancos: millonario Johann Rupert, golfistas Retief Goosen y Ernie Els en la Oficina Oval durante una reunión entre el presidente Donald Trump y el presidente Cyril Ramaphosa el 21/05/2025.

Falsas acusaciones

Politico.com/:

"La Casa Blanca compartió el video, que se reprodujo en un gran televisor transportado hasta la Sala Oval, con el cuerpo de prensa después de la reunión.

Aunque Trump y el expresentador de Fox News Channel, Tucker Carlson, han impulsado la narrativa de la persecución afrikáner durante varios años, no hay pruebas de genocidio. Si bien algunos agricultores blancos han sido asesinados, estos casos representan menos del 1% de los 27.000 asesinatos anuales que se producen en el país.

Además, las afirmaciones del Presidente sobre la confiscación de tierras son exageradas. Si bien Ramaphosa firmó una ley a principios de este año que establece las circunstancias en las que el estado puede confiscar tierras para fines públicos, la mayoría de los propietarios reciben una indemnización.

Mientras Trump seguía insistiendo en que “cuando matan al granjero blanco, no pasa nada”, Ramaphosa intentó contraatacar, reconociendo que “hay criminalidad en nuestro país” y dejando claro que estaba dispuesto a hablar sobre las preocupaciones del presidente.

“Las personas que, lamentablemente, mueren a causa de actividades delictivas no son solo personas blancas. La mayoría son personas negras”, dijo Ramaphosa. (…)

“Le están quitando sus tierras a la gente”, continuó Trump.

"No lo somos", respondió Ramaphosa, quien pidió a su ministro de Agricultura, un hombre blanco de un partido de la oposición, que lo respaldara.

El ministro, John Henry Steenhuisen, señaló que los políticos negros que aparecen en el video exhortando a la violencia contra los agricultores blancos pertenecían a “partidos minoritarios de oposición” a los que su coalición y la de Ramaphosa se unieron para bloquear su acceso al poder.

El vicepresidente JD Vance, sentado en un sofá junto a Trump, intervino con una pregunta para Ramaphosa.

“¿Entonces denuncias ese tipo de lenguaje en el vídeo?”, preguntó.

"Sí, siempre lo hemos hecho", respondió Ramaphosa. "Nos oponemos rotundamente a eso".

Trump insiste

Pero Trump no cedió y le preguntó a Ramaphosa por qué se permitió que esos líderes de la oposición quedaran libres después de un discurso que alentaba la violencia.

"¿Por qué no arrestaron a ese hombre?", preguntó Trump. "Dijo: '¡Maten a los granjeros blancos!'"

En un momento dado, Trump mencionó a Elon Musk, el multimillonario sudafricano y asesor informal que estaba a su izquierda, detrás del sofá. Pero el director ejecutivo de Tesla, Starlink y SpaceX no dijo nada.

Ramaphosa trajo consigo a 2 golfistas profesionales blancos de Sudáfrica, Retief Goosen y Ernie Els, quienes hablaron sobre el crimen en Sudáfrica e instaron a Trump a ayudar al país a abordar la situación.

Al cumplirse la hora de la sesión pública, un periodista le preguntó a Trump si estaba convencido de que se estaba produciendo un genocidio en Sudáfrica. A pesar de la seguridad con la que había hablado de la situación, respondió con evasivas: «Todavía no me he decidido». (…)".

-----------------------

Más contenido de Urgente24

La vida por $LIBRA (y desde Madrid el PRO vuelve a jurar amor a LLA)

Vía DNU, Milei limitó el derecho a huelga y todos apuntan a la CGT

Subsidios y evasión: La doble vara de Milei (y mucha ineficiencia)

$Libra: La demanda en USA pasó al fuero federal...pero no zafan los Milei