La vida por $LIBRA (y desde Madrid el PRO vuelve a jurar amor a LLA)

Bienvenidos al VIVO del miércoles 21/05:

Live Blog Post ¿Habrá acuerdo entre LLA y el PRO?: Mauricio Macri no cierra la puerta Luego de la derrota electoral del PRO en la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri partió a Europa y delegó en Cristian Ritondo las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) sobre un posible acuerdo electoral en la provincia. Antes de ingresar a una mesa redonda en el Foro Grupo Libertad y Democracia, en el Ateneo de Madrid, el expresidente dialogó con algunos periodistas quienes le consultaron sobre las negociaciones con el espacio de Javier Milei. Sin embargo, el exjefe de Estado evitó responder de forma concreta sobre un acuerdo en territorio bonaerense entre los libertarios y los amarillos, particularmente tras las declaraciones del Presidente, quien manifestó en LN+ que si van juntos le ganan "por diez puntos” al kirchnerismo en su bastión.

Live Blog Post Chiqui Tapia, Conmebol y el poder de Gianni Infantino: Claves Muy oportuno Adam Crafton en The Athletic. Algunos conceptos para entender cómo es que Claudio Tapia, en nombre de Conmebol, asciende en FIFA: ##"(...) la UEFA y la CONMEBOL formaron una alianza para contrarrestar las aspiraciones de la FIFA, incluso colaborando para inaugurar un espacio de oficinas compartido en Londres en abril de 2022. Como parte de esto, organizaron la Finalísima, donde los ganadores de la Eurocopa se enfrentan a los ganadores de la Copa América." ##"(...) si la FIFA continuaba con propuestas que Europa y Sudamérica consideraban contrarias a sus intereses, esas confederaciones trabajarían de forma independiente para lograr sus propios objetivos. Rechazaron con éxito la idea de una Copa Mundial bienal, pero más recientemente la CONMEBOL se ha acercado a la FIFA, en particular desde que consiguió la Copa Mundial Femenina de 2027 en Brasil. Pretende que la FIFA amplíe la Copa Mundial Masculina de 2030 a 64 equipos para conmemorar el centenario del torneo y, más específicamente, que se celebren más partidos en Sudamérica." ##"En Paraguay, la creciente relación de la CONMEBOL con Infantino se puso de manifiesto cuando la sede de la CONMEBOL y la cadena Bourbon Hotel inauguraron una torre en nombre del presidente de la FIFA." ##"La alianza UEFA-CONMEBOL en Londres está ahora en suspenso. Fuentes describen la operación como muy débil e incluso podrían llegar a un acuerdo. (...) La semana pasada, en el Congreso de la FIFA en Asunción, todas estas viejas hostilidades volvieron a la superficie. En una declaración posterior a la retirada de los ocho miembros del Consejo de la FIFA, la UEFA dijo: “Todos estamos en el cargo para servir al fútbol; desde las calles hasta el podio”. ##"En el punto álgido de la animosidad entre la UEFA y la FIFA, hubo muestras de tensión. (…) El malestar aumentó (…) cuando aparecieron y desaparecieron en 3 días los planes para una Superliga europea cerrada para los clubes de élite del continente, y las sospechas de la UEFA sobre que la FIFA tenía conocimiento previo y complicidad en la Superliga (lo que la FIFA niega) nunca han cambiado del todo." ##"Desde que Infantino asumió la presidencia de la FIFA en 2016, ha hablado repetidamente sobre la necesidad de globalizar el deporte de forma más efectiva. Sus defensores argumentan que ampliar las Copas Mundiales masculina y femenina a 48 equipos aumentará los ingresos de la competición, que a su vez podrán redistribuirse a nivel mundial entre las federaciones miembro de la FIFA. Esto ayuda a estas federaciones a desarrollar el deporte en sus territorios y permite que más naciones participen en el evento principal." ##"Al diversificar los intereses de la FIFA hacia el fútbol de clubes, Infantino reduce su dependencia del Mundial masculino, que genera la mayor parte de sus ingresos. Ha destacado una queja compartida por muchos aficionados al fútbol: que solo unos pocos equipos, incluso dentro de Europa, siempre están en la cima." ##"A primera vista, este argumento es válido. Sin embargo, en los círculos de poder de la UEFA, se percibe con mayor frecuencia como una apropiación de poder y dinero que reducirá su propio potencial lucrativo y perturbará la hegemonía europea."

Live Blog Post Adivina adivinador: ¿Quiénes son los tibios para Milei? (Aló, Madrid) Luis Majul le propuso a Javier Milei que deje de insultar a sus adversarios o a sus no simpatizantes, y esta fue su respuesta: "Mi propuesta es hacer lo que hago. No quieran crear un Franskenstein. Del otro lado tenemos los orcos, tenemos los kukas, tenemos las kukarachas. Con ellos no puedo ser suave, y los tibios son peores". ¿"Los tibios son peores"? ¿Quiénes son los 'tibios'? Que lo explique Alejandro Macfarlane, el compañero de ruta en Madrid de Mauricio Macri. ¿Milei considera a Majul un "tibio" o un "amigo de los tibios"? Embed Majul le propuso a Milei que deje de insultar y esta fue su respuesta:"Mi propuesta es hacer lo que hago. No quieran crear un Franskenstein. Del otro lado tenemos los orcos, tenemos los kukas, tenemos las kukarachas. Con ellos no puedo ser suave, y los tibios son peores"… pic.twitter.com/nWKmckGz7b — Sueca (@Witchreinaa) May 21, 2025

4 noticias internacionales de las 10:00: Bloomberg / Trump / Ucrania

Financial Times: "La interrupción de la terminal Bloomberg afecta a los operadores / Bloomberg, el servicio de medios y datos de mercados, sufrió una interrupción generalizada el miércoles 21/05 por la mañana que impidió a los operadores acceder a precios en vivo y retrasó las subastas de deuda soberana del Reino Unido y la UE. Los usuarios se quejaron de que el servicio de terminal Bloomberg, que cuesta US$ 28.000 al año, funcionaba con retrasos importantes y que la ausencia de precios en vivo les impedía realizar operaciones. A las 11:00 de la mañana del miércoles, los usuarios de la terminal informaron que los servicios parecían haber sido restablecidos casi 90 minutos después de que se reportaron los problemas por primera vez."

Reuters: "Exclusiva: Ucrania presenta a la UE un plan para endurecer las sanciones contra Rusia, mientras EE. UU. duda. / Ucrania pedirá a la UE la próxima semana que considere nuevas medidas importantes para aislar a Moscú, incluida la confiscación de activos rusos y la imposición de sanciones a algunos compradores de petróleo ruso, ya que el presidente estadounidense, Donald Trump, se ha echado atrás en la cuestión de endurecer las sanciones."

AP: "El Partido Republicano avanza con el proyecto de ley de recortes de impuestos de Trump, pero un nuevo informe dice que aumentará el déficit / (…) Un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) indicó que las disposiciones fiscales incrementarían el déficit federal en US$ 3,8 billones a lo largo de la década, mientras que los cambios en Medicaid , los cupones de alimentos y otros servicios sumarían una reducción del gasto de US$ 1 billón. Los hogares con los ingresos más bajos de EE. UU. verían disminuir sus recursos, mientras que los de los más altos los verían reforzados, según la CBO. Los republicanos se refugiaron en el Capitolio durante toda la noche para una última audiencia del comité que procesaba los cambios al paquete. Los demócratas solicitaron inmediatamente el aplazamiento, pero la votación fracasó por motivos partidista."

The Wall Street Journal: "La agenda económica de Trump depende de un proyecto de ley fiscal que divide a su propio partido / La agenda económica multimillonaria del presidente Trump depende de legisladores republicanos divididos que están en desacuerdo sobre los detalles de un paquete fiscal que podría determinar su destino en las elecciones de mitad de período del próximo año. Trump apuesta a que la legislación convencerá a los votantes escépticos ante sus elevados aranceles, que amenazan con aumentar los precios para los consumidores estadounidenses. (…) Hay mucho en juego, tanto económico como político. Si Trump logra la aprobación de su "gran y hermosa ley", podría atribuirse el mérito de haber logrado recortes de impuestos antes de las elecciones intermedias. Si la legislación fracasa, millones de votantes podrían centrarse en las consecuencias económicas de su agenda comercial. (...)".

Live Blog Post Martín Menem trágico: $LIBRA sobre mi cadáver Muy interesante Parlamentario.com/, por la alianza del pejota y el trostkysmo: "El temario sufrió este martes (20/05) diversas alteraciones. Inicialmente los opositores que pidieron la sesión incluyeron los proyectos sobre jubilaciones. Se trata de 11 dictámenes, que contemplan despachos vinculados a prorrogar la moratoria vencida el 23/03, idea avalada por Unión por la Patria y el Frente de Izquierda; y, por otra parte, el incremento de las jubilaciones y del bono para los jubilados, donde habría más chances de acercamiento." Pero el tema es $LIBRA: "(...) la polémica arrancaría desde el vamos, pues oficialmente no se incluyó la cuestión $LIBRA en el temario: ese es el tema en el que las autoridades de la Cámara se mostrarán más firmes: no quieren saber nada de aceptar debatir este tema. Desde el oficialismo acusan a la oposición de hacer un “enchastre” con el temario e “intentar dar un golpe político rápido al Gobierno después del triunfo electoral” en la Ciudad. Así las cosas, hablan de una “sesión inviable en términos parlamentarios”. “Con la comisión ($LIBRA) están fuera de reglamento. Se necesita un dictamen nuevo. No se pueden votar conformaciones de comisiones por mociones”, sostienen desde el seno de la Presidencia de la Cámara (…)": Martín Menem. Algo más: la elección de auditores de la AGN, luego que Unión por la Patria y Encuentro Federal alcanzaran un acuerdo para proponer nombres para 2 de las 3 vacantes pendientes desde 2024.: Juan Ignacio Forlán -cuyo mandato venció en 2024- y el actual legislador Emilio Monzó. Martín Menem hizo circular un proyecto alternativo, inviable porque pretende quitarle 2 sillas al Senado. Ridículo. Los libertarios, para atraer el respaldo del PRO, echaron a rodar la versión de que todo era una idea de Sergio Massa. Ya todos saben que el PRO no madura...

Live Blog Post Negocio: Avanza la privatización de la SUBE ¿Quién está detrás? ¿Mercado Pago o YPF Digital? ¿Quién pretende apropiarse de la herencia de la tarjeta SUBE, un proyecto estatal que quedó a mitad de camino? Por ahora, anda con fallas ya. En la gestión de los molinetes en Plaza Constitución intervienen Trenes Argentinos y Nación Servicios, que está detrás de la gestión de la SUBE. En Clarín ya anticipan el cambio (?): "Desde el año pasado, los usuarios del subterráneo porteño pueden pagar con tarjeta de crédito y débito. Y también en las 31 líneas de colectivos de la Ciudad. Desde la semana pasada comenzó la etapa de prueba para pagar desde las billeteras virtuales generando un código QR. El sistema multipago no está disponible todavía en los trenes, en donde el único medio de pago sigue siendo la tarjeta SUBE. Estos avances se enmarcan dentro del Decreto 698/2024, firmado el año pasado por el presidente Javier Milei y en el que se establecieron las bases para introducir al sistema los nuevos medios de pago."

Live Blog Post Que baje un cambio LLA (3): La hora de Kikuchi Consejo a Carlos Kikuchi: juntar todos los ahorros o pedir prestado pero comprarse una ambulancia cuanto antes y salir a recorrer las propias filas libertarias que tan bien conoce. Nada de pochoclo. A dieta pura, que de paso le vendrá bien, trabajo territorial. Hay mucho descontento y falta de contención. Quedará mucha gente sin ingresar a las listas. Algo más: que la ambulancia tenga una sirena de chillido fuerte. Recordar que los 3 distritos asignados a 'Lule' Menem, el protector de Sebastián Pareja, en la campaña 2023 y a pedido de Karina Milei fueron Santiago del Estero, Catamarca y Misiones. Y en los 3 abundaron los problemas. Remember. carlos-kikuchi-con-milei.jpg Javier Milei y Carlos Kikuchi. El exarmador libertario ahora busca competir contra LLA.

Live Blog Post Que baje un cambio LLA (2): Arde la interna de LLA LetraP: "En una de las últimas sesiones que Diputados llevó adelante, en tiempos de discusión sobre los plazos electorales, una imagen llamó la atención: todas las bancas de LLA estaban vacías. Testigos de aquella tarde en La Plata confirmaron los gritos y acusaciones cruzadas que se lanzó Romo con parte de la estructura parejista de la Octava sección. El jefe de bloque acusó un dirigente parejista de montarle una operación de prensa en su contra por haber nombrado familiares en puestos del Estado. No hubo retorno. Fuentes legislativas afirman que el diálogo entre quienes responden a (Sebastián) Pareja y (Agustín) Romo se reduce a las reuniones de bloque y nada más. Al margen quedan los 5 representantes de Patricia Bullrich, que miran la interna desde la tribuna. En ese bloque de 13 apellidos, además de los bullrichistas conviven el caputista Romo, Juan Esper Zamar, referenciado en Joaquín De la Torre; Jazmín Carrizo, del equipo de Carolina Piparo; Guillermo Castello, que juega suelto; Sebastián Pascual, Gastón Abonjo, Geraldine Calvella y Ramón Vera Chávez, que responden a Pareja. La estrategia de Pareja de sumar apellidos que en ocasiones anteriores formaron parte de otros espacios y partidos políticos, irrita a los purasangre. Estos muestran la foto de la elección 2023, cuando buena parte de los dirigentes que accedieron a la Legislatura con la boleta de Milei rompieron filas y armaron bloques dialoguistas. La desconfianza es total. Algo de eso le pasó a Ramón Vera, uno de los armadores libertarios de la Primera sección electoral, a quien le tiraron el carpetazo de haber formado parte del Frente de Todos en 2019 y ocupar cargos en el Estado con otras gestiones. Su hija, Andrea Vera, fue candidata a intendenta de Moreno hace dos años por LLA. El dirigente se tiró con todo contra Las Fuerzas del Cielo en las últimas horas. (…)".

Live Blog Post Que baje un cambio LLA (1): CABA no es PBA Consejo de Urgente24 a La Libertad Avanza: bajen un cambio con el exitismo. El triunfo en CABA fue porque 1 millón de electores decidió no ir a votar. Y eso es consecuencia de la impericia y ausencia de capacidad de convocatoria de los primos Macri y de Juan Manuel Olmos. Extrapolar el suceso es muy peligroso para la construcción política en otros territorios. No se coman la curva. Creer que en CABA se aprobó el 'modelo' y a escala nacional, con 1 millón de ausentes, es demasiado audaz como interpretación.

