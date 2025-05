Cristian Ritondo no quiere hablar de vestirse de violeta pero el 'cambio puro' es LLA

Ritondo admitió que hoy LLA representa el “cambio de manera pura ” pero no quiso adelantar el desenlace posible de las negociaciones electorales en la PBA: ″Para mí, el nombre, con qué vamos, es secundario, si entendemos que tenemos que ir juntos. Porque si nos ponemos a discutir eso sobre la realidad de los bonaerenses... tenemos que aprender de las experiencias. Ir separados, las internas, no ir en unidad... nos pasó en 2023, nos pasó el domingo, que podríamos haber sacado 50%. Si no aprendemos de esas cosas, cada vez que tenemos peleas innecesarias fortalecemos al kirchnerismo", expresó en relación a la elección porteña.